A três dias do fim, ‘A Força do Querer’ bate recorde em SP

Espectadores e equipe de A Força do Querer estão na expectativa de a novela atingir a marca dos 50 pontos em sua reta final. A três dias do fim, o folhetim de Gloria Perez alcançou 46 pontos de média na Grande São Paulo, segundo o Ibope, com o capítulo em que a golpista Irene (Débora Falabella) é cercada por seus inimigos e desaba sobre o poço vazio de um elevador.

De acordo com a Globo, desde o último capítulo de Império uma novela das 9 não registrava média maior ou igual a 46 pontos.

No Rio, a audiência foi ainda maior: 47 pontos de média. Mas abaixo do recorde da trama na cidade, que é de 48 pontos.