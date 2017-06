A Silvio Santos, Agnaldo Timóteo se declara ‘Lula Futebol Clube’

Agnaldo Timóteo pode não estar eleito no momento, mas mostrou que continua político — no sentido de ser escorregadio e bajulador. Em participação no Programa Silvio Santos deste domingo, o cantor elogiou dois possíveis rivais na disputa pela Presidência em 2018: disse que é fã de Lula, do PT, e que acredita que João Doria Jr., tucano que vem batendo no petista sempre que pode, fará um bom governo na Prefeitura de São Paulo. Lula, vale lembrar, pode ser condenado em segunda instância e proibido de concorrer nas próximas eleições. Doria vive negando que vá ser candidato, já que seu padrinho político, Geraldo Alckmin, tem esse plano.

“Eu sou Lula Futebol Clube. Além de ser metalúrgico e torneiro mecânico como eu, um homem que saí lá de Pernambuco, vem para São Paulo operário e chega a se tornar presidente, você tira o chapéu”, disse Timóteo a Silvio Santos, durante o Jogo dos 3 Pontinhos, quadro em que competiu com o brega Falcão.

O elogio a Doria veio depois de chamá-lo de “poste”, comparando-a a Dilma, que era apelidada de “poste de Lula”. “Você sabe que teve um magistrado que foi na televisão e chamou a Dilma de poste, um magistrado que eu não gosto muito, e eu gostaria de perguntar se prefeito de São Paulo também é poste. Ele nunca foi político, nunca foi vereador, nunca foi nada e é prefeito de São Paulo. Eu acho que o Dória deverá fazer um bom governo, mas você vê a perseguição que tem o Lula ao ter escolhido uma mulher que estava ao lado dele desde o início do governo?”.

Agnaldo Tomóteo já foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro e vereador de São Paulo. Em 2012, viu seu nome envolvido em uma denúncia do jornal O Estado de São Paulo sobre um grupo de vereadores que teria fraudado o painel eletrônico da Câmara dos Vereadores.