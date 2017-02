As sete fantasias mais bizarras do Baile da Vogue

O tradicional Baile de Gala e Fantasia promovido pela revista Vogue, em São Paulo, acontece todos os anos próximo ao Carnaval, e reúne as principais celebridades — e subcelebridades — do país, em looks de doer os olhos. Nesta edição, os convidados abusaram da criatividade para celebrar o tema Lady Zodiac, com fantasias inspiradas em signos do zodíaco. Faltou a alguns, contudo, o famoso bom senso, e o resultado ficou mais próximo de um inferno astral.

Confira abaixo os sete piores looks do Baile da Vogue:

Adriane Galisteu

A apresentadora se inspirou no signo de Áries, representado no horóscopo por um bode. Para compensar o vestido (ou falta dele) nada temático, Galisteu vestiu chifres dourados enormes. Também, rondam na internet boatos de que sua peruca enroscou em sua “colega de chifres” Claudia Raia.

Luciana Gimenez

A apresentadora foi bastante óbvia (e assustadora) em sua fantasia. Junto ao vestido preto transparente, Luciana vestiu um escorpião gigante no cabelo, como uma tiara.

Sabrina Sato

Sabrina Sato claramente recebeu o convite para a festa errada. O look meio robótico, meio futuro, meio motoqueira sexy passa longe dos astros do zodíaco. Segundo ela, a roupa teria sido inspirado no clássico do cinema Metrópolis, de Fritz Lang. Claramente, ela também não viu o filme.

Mariana Ximenez

A atriz Mariana Ximenez foi incubida de representar o signo de Touro na festa. Porém, sua longa máscara preta mais honra a cabeça de um besouro. No fim da festa, o acessório desapareceu, assim como o vestido preto, para dar lugar a um corpete com short e bota de cano alto.

Luiza Possi

A Lua, coitada, achou que passaria ilesa pelo baile, até que Luiza Possi clamou para si o título de fantasia cósmica com uma peruca platinada e maquiagem de sereia.

Claudia Leitte

“Tem um via láctea desenhada nele, que tem a ver com uma deusa grega, que não sei o nome”, explicou Claudia à publicação sobre o seu look — e sobre como estava interessada (só que não) nas inspirações que levaram à sua criação. Vale destacar que a roupa deveria representar o signo de Câncer. A deusa grega, contudo, deve ser prima distante de Iemanjá.

Alinne Rosa

A cantora Alinne é a encarnação da frase: “não sei dizer, só sei sentir”. E os sentimentos não são bons.

Na galeria abaixo, mais fotos do baile. Confira: