A realeza britânica se esforça para ser ‘normal’

Discretamente, o casal chegou de mãos dadas ao estádio em Toronto, no Canadá, na tarde quente da segunda-feira 25, para assistir à semifinal de tênis em cadeira de rodas. Não despertaria a menor atenção, não fossem eles o príncipe Harry, de 33 anos, quinto na linha de sucessão do trono do Reino Unido, e a americana Meghan Markle, de 36, em sua primeira aparição pública na condição de pombinhos. Meghan é linda, mas não tem um pingo do material usual para mulher de herdeiro real. Além de ter nascido em Los Angeles, é atriz, é divorciada e é mulata. E pode Harry namorar a chique plebeia Meghan? Reportagem de VEJA desta semana mostra que, agora que os royals são quase gente como a gente, pode. “Os jovens príncipes e duques são carismáticos, brincalhões, uma fonte de alegria para súditos, mídia e empresários — justamente o trio que mantém a monarquia”, diz Francisco Vieira, doutor em história e especialista em realeza britânica. “Eles se humanizaram para se adaptar aos novos tempos.”

Leia esta reportagem na íntegra assinando o site de VEJA ou compre a edição desta semana para iOS e Android.

Aproveite também: todas as edições de VEJA Digital por 1 mês grátis no Go Read.