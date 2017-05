A peixaria Lélis é a melhor de Cuiabá segundo VEJA COMER & BEBER

1. peixes lélis peixaria cuiabá_DSC9196 zoom_out_map 1 /3 Quem chega na Lélis Peixaria, eleita a melhor da categoria por VEJA Comer & Beber, pode escolher entre 28 receitas preparadas com oito tipos de peixes (Lucas Ninno/VEJASP)

O restaurante ganhou status de atração turística na cidade

Os clientes que se acomodam pelo salão optam, em sua maioria, pelo sistema de rodízio de peixes

Para quem não dispensa um pescado fresco, provar peixes de água doce é programa obrigatório em uma visita a Mato Grosso. Afinal, não são poucos as casas dedicadas à especialidade em todo o estado, a começar pela capital mato-grossense e região. Diante de tanta concorrência, foi a mais lembrada pelo júri de VEJA CUIABÁ Comer & Beber 2017/2018 a longeva Lélis Peixaria, que desfruta o status de atração turística. O amplo salão, com área de espera e playground, é cenário para o afamado de rodízio de peixes. Segundo o proprietário Lélis Fonseca, essa opção corresponde a 95% dos pedidos. Quem aporta por aqui escolhe entre 28 receitas preparadas com oito tipos de peixes: pintado, pacu, piraputanga, dourado, matrinxã, arraia, cachara e lambari, além de jacaré. Para começar, há algumas sugestões inventivas, como o quibe de pintado e a cafta de piraputanga, e mais clássicas, caso do caldo de peixe. Pacu assado recheado com farofa de couve, ventrecha frita do mesmo peixe, mujica e pintado na brasa figuram entre os pratos principais e harmonizam com vinho o chileno Viu Manent Sauvignon Blanc Reserva 2016 (R$ 126,00), um dos setenta rótulos da carta. Produzida na casa e distribuída em alguns supermercados da cidade, a linguiça de jacaré divide atenções com os pescados. Servir-se à vontade custa R$ 89,90 no almoço e R$ 49,90 no jantar. Embora pouco solicitado, o cardápio é extenso e lista o peixe ao molho à moda do chef, postas de pintado cozidas com cebola, tomate, pimentões, batata, brócolis e azeitonas pretas. Ele chega com pirão, farofa de banana e arroz por R$ 129,00, em porção para duas pessoas. Feito com exclusividade para a casa, o sorvete de furrundu (R$ 11,00 a bola) pode encerrar o banquete regional. Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 36, Duque de Caxias, 65-3322-9195 (160 lugares). 11h/15h e 18h30/23h (dom. só almoço). Aberto em 2006. $$