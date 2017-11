A melhor pizza de Manaus é da Loppiano

Sempre que viaja a São Paulo, cidade repleta de ótimas pizzarias, o proprietário Rogério Cunha busca novas referências. A empreitada resulta em discos com cobertura equilibrada e borda média salpicada com gergelim, assados nos fornos a lenha da matriz e também da filial, inaugurada, em 2016, no bairro Dom Pedro. Nos dois endereços, o cardápio relaciona quase sessenta sugestões, o

que inclui pizzas clássicas, doces e de inspiração regional. Do primeiro grupo, fazem sucesso a portuguesa e a margherita (R$ 63,00 cada uma). Ingredientes amazônicos aparecem na pizza de tacacá, coberta por mussarela, jambu, camarão e azeitonas, além de tucupi servido à parte (R$ 76,00), e na caboquinha, de mussarela, queijo de coalho e fatias de tucumã (R$ 63,00). Há ainda receitas menos convencionais, caso da light de brócolis, com o vegetal mais mussarela de búfala, ricota, alho frito e quinoa sobre massa integral (R$ 66,00). Entre as bebidas, a enxuta carta de vinhos lista o chileno Quíchua Cabernet Sauvignon 2015 (R$ 85,00), que divide a atenção com o chope Brahma (R$ 8,00, 300 mililitros). De terça a quinta (exceto feriados), as duas unidades promovem um rodízio a R$ 39,90 por pessoa. Rua Major Gabriel, 1080, centro, ☎ 3642-1234 (300 lugares). 17h/23h (sex. e sáb. até 0h). Avenida Jacira Reis, 18, Dom Pedro, ☎ 3307-8871 (180 lugares). 17h/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 1994. $$

2º lugar: Pizza Bistrô

Assadas no forno a lenha, as pizzas com borda vulcão, cujas dobras transbordam recheio, são a especialidade da casa. A portuguesa e a margherita (R$ 89,00 cada uma, com oito fatias) ganham borda de cheddar com catupiry. Antes que os discos saiam do forno, o antepasto de berinjela com crostini (R$ 27,00, para dois) escolta a soda italiana de romã, morango ou tangerina (R$ 12,00) ou a cerveja Eisenbahn long neck (R$ 9,00). Bem doce, a pizza vulcão de Oreo com sorvete e brigadeiro sai a R$ 64,00 (seis fatias). Avenida Rio Mar, 115, Vieiralves, ☎ 3348-5758 (80 lugares). 19h/23h (fecha seg.). Aberto em 2015. $$

3º lugar: A Cozinha do Hereditário

As mesas ficam ao ar livre — quando chove, a clientela janta sob uma cobertura de lona. O casal Angelo Tolentino e Vanessa Portela monta as pizzas individuais sobre massa de fermentação natural. Depois da minipizza frita recheada com molho de tomate, mussarela e orégano (R$ 24,00 a porção com seis unidades), vai à mesa a pizza salciccia, coberta com linguiça toscana ao molho de cerveja (R$ 30,00), ou a clássica margherita (R$ 28,00). O espaguete à carbonara (R$ 34,00) é feito com o autêntico queijo pecorino, à base de leite de ovelha. Vem de Novo Airão a cerveja

Sarapó Red Ale (R$ 28,00, 600 mililitros). Rua Cametá, 5, quadra 1 (Conjunto Débora), Dom Pedro, ☎ 3346-5606 (40 lugares). 19h/23h (fecha seg.). Aberto em 2017. $