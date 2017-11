A melhor moqueca de Salvador está no restaurante Donana

Quando Ana Raimunda Silva Santos abriu sua lojinha no Conjunto dos Comerciários, apenas aviamentos e peças de roupa ocupavam as prateleiras. Bastou a baiana oferecer alguns de seus quitutes para ver multiplicar a clientela e, esperta que só, dar novo rumo ao negócio. Vem dessa época a fama das moquecas de Donana, como é carinhosamente chamada a cozinheira. A receita premiada combina os tradicionais tomate, pimentão, cebola, leite de coco e azeite de dendê a um tempero secreto, cuja fórmula ela não revela. Segredos à parte, a porção farta e o respeito ao ponto de cozimento de cada ingrediente são sabidos acertos, que fazem lotar o salão da matriz, da filial em Villas do Atlântico e do endereço caçula, na turística Praia do Forte. Campeã de pedidos, a versão de camarão (R$ 99,90) leva 600 gramas do crustáceo e serve até três pessoas. Para ladear as travessas de barro, que chegam à mesa com os preparos fumegando, há arroz, farofa e uma guarnição à escolha — pirão, vatapá, caruru e salada de feijão-fradinho são as opções. Os mesmos itens acompanham as variações com badejo (R$ 89,90), siri catado (R$ 79,90) e polvo (R$ 119,90), esta com 500 gramas do molusco. Avenida Teixeira Barros, Brotas, ☎ 3351-8216 (180 lugares). 11h30/17h (sex. e sáb. até 23h30; fecha seg.); Avenida Praia de Itapoan, quadra 4, lote 6, Villas do Atlântico, Lauro de Freitas, ☎ 3379-4364 (240 lugares). 11h30/17h (sex. e sáb. até 23h30; fecha seg.). Aberto em 1988. $$

2º lugar: Paraíso Tropical

O chef Beto Pimentel continua fazendo arte com as frutas de seu pomar — e com as do mercado também. Ingredientes como pitanga, amora e biri-biri são habilidosamente incorporados a receitas como a da moqueca calapolvo (R$ 175,00, com 300 gramas), sugestão que reúne camarão, lagosta e polvo. Para escoltar a travessa, que chega à mesa fumegante, são oferecidos aipim cozido, arroz com ervas aromáticas, farofa e molho de pimenta com biri-biri. A etapa principal pode ser antecedida pela casquinha de aratu (R$ 30,00). Para sobremesa, uma seleção de frutas vem à mesa como cortesia. Rua Edgard Loureiro, 98-B, Cabula, ☎ 3384-7464 (130 lugares). 12h/22h (dom. até 17h; fecha seg.). Aberto em 1993. $$$$

3º lugar: Ki-Mukeka

A rede aposta em moquecas fartas, que chegam à mesa fumegantes. A versão elaborada com camarões graúdos (R$ 121,90, para duas pessoas) é servida em companhia de arroz, farofa, pirão e feijão-fradinho. Com as mesmas guarnições, a receita com badejo custa R$ 122,90, também para duas pessoas. Na casa de Ivone Oliveira, que começou em Santo Amaro da Purificação, na Praia de Cabuçu, são oferecidas entradas como a casquinha de siri com farofa (R$ 18,90). Avenida Octávio Mangabeira, 136, Jardim Armação, ☎ 3374-2147 (160 lugares). 11h30/22h (dom. e feriados até 17h). Mais quatro endereços. Aberto em 1981. $$