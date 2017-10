A melhor jantinha de Goiânia está no Celsin & Cia

Um clássico dos botecos de Goiânia, que não existe em bares de outras capitais do país (ao menos não com esse nome), a “jantinha” foi colocada em votação pela primeira vez em VEJA COMER & BEBER. Levaram a melhor nesta categoria os espetinhos do premiado bar fundado por Celson Batista e Silva há 26 anos. O movimento lá vai aumentando ao cair da tarde, quando o público chega para aproveitar a happy hour movida a cerveja gelada e petiscos caprichados. No extenso cardápio, os espetinhos aparecem em 21 versões, todas preparadas no calor da brasa e servidas na companhia de feijão-tropeiro e mandioca. Entre as pedidas, há palitos de filé-mignon (R$ 15,80), coração de galinha (R$ 12,90), queijo de coalho com mel (R$ 13,90), lombo ou pernil de javali (R$ 17,90) e linguiça caseira (R$ 13,90). Para incrementá-las, os clientes podem solicitar vinagrete (sem custo extra) e arroz (R$ 3,00 a porção). Também desperta o apetite o farto bufê de frios (R$ 9,89 a cada 100 gramas), que enfileira mais de 100 sugestões, entre queijos, ceviches e especialidades japonesas. Em um dos dois amplos salões ou nas disputadas mesas ao ar livre, o chope Brahma (R$ 7,90 a tulipa) e as cervejas em garrafa de 600 mililitros, caso da Serramalte (R$ 12,90), fazem bom par com os acepipes. Rua 22, 475, Setor Oeste, (62) 3215-3043 (600 lugares). 17h/1h (sáb. e feriados 11h/1h; dom. 11h/17h). Aberto em 1991.

2º lugar: Carne de Sol 1008

A origem nordestina dos proprietários se reflete no cardápio, que prioriza ingredientes típicos da região. A carne de sol completa, com mandioca, feijão-tropeiro, arroz, paçoca de pilão, vinagrete e manteiga sai por R$ 96,90, para três pessoas. Já a panelinha completa é reforçada com linguiça, lombo, carne de sol, feijão verde, queijo, palmito e jiló (R$ 39,90, para três pessoas). Os espetinhos, como o de picanha (R$ 24,90), são servidos diariamente a partir das 18 horas acompanhados de mandioca cozida e feijão-tropeiro. As cervejas Skol, Brahma ou Antarctica (R$ 8,50 a garrafa) fazem bom par com a porção de filé de tilápia (R$ 59,90, para quatro pessoas). Rua 1008, quadra 23, lote 08, 148, Setor Pedro Ludovico. (62) 3241-6778 (300 lugares). 17h/0h (sáb, dom. e fer. almoço a partir das 11h). Aberto em 2007.

3º lugar: Bar do Gaúcho 104

A descendente de alemães Isabete Kochen Barts prepara todos os pratos que deixam a cozinha em direção ao salão e às mesas na calçada. O pastel de frango com guariroba ou de lombo com abobrinha pode vir em porção de doze unidades (R$ 32,00) ou individual (R$ 9,00). Picanha e filé-mignon são alguns dos espetinhos disponíveis (R$ 16,00, com feijão-tropeiro, vinagrete e mandioca). Eles também compõem as famosas jantinhas, servidas fartamente com arroz (R$ 18,00). As cervejas Original (R$ 10,00), Brahma (R$ 5,00) e Budweiser (R$ 7,00) ficam trincando na geladeira. Rua 104, 219, Setor Sul, (62) 99642-7096 (100 lugares). 10h/1h30. Aberto em 2000.