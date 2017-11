A melhor carta de cervejas de Fortaleza está no Hey Ho Beer Pub

Como em outras cervejarias, debates sobre os diferentes estilos da bebida são frequentes no Hey Ho Beer Pub. “Hoje as IPAs estão muito parecidas”, diz um cliente. “Não dá para tomar duas new englands porque empapuça”, afirma outro. A turma que se considera mais entendida no assunto costuma se aboletar no balcão. Afinal, é atrás dele que se encontra o principal atrativo da casa: as vinte torneiras acopladas a uma câmara fria. Nelas costumam ser engatados chopes como o german lager (R$ 8,00, 330 mililitros), da cervejaria Babylon, de Pernambuco, e o american IPA Guava (R$ 32,00, 300 mililitros), produzido pela carioca Hocus Pocus em parceria com a paulistana Dogma. O estilo da Future Sex (R$ 24,00, 300 mililitros), da mineira Koala San Brew, é o milk-shake IPA, assim chamado por conter lactose e baunilha na receita. Rótulos estrangeiros? Não há, nem na lista de mais de 160 latas e garrafas de cerveja, pois a proposta da casa é valorizar a produção nacional. Do Ceará é possível provar a Abyssal (R$ 29,00, 310 mililitros), a rus sian imperial stout da 5 Elementos, e a Man da carIPA (R$ 28,00, 500 mililitros), uma ame rican IPA da Donkey Head. Da cozinha saem petiscos como pastéis de bacalhau com geleia de pimenta (R$ 18,00, oito unidades) e batata rústica com cheddar e grão de malte de cevada torrados (R$ 22,00), além de oito opções de hambúrguer. O de carne de sol leva queijo de coalho caramelado, crispy de batata-doce, tomate e alface e vem acompanhado de fritas (R$ 28,00). Rua Nunes Valente, 1247, Aldeota, ☎ 3393-8760 (66 lugares). 17h30/1h (ter. até 23h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

2º lugar: Mestre-Cervejeiro.com

Há um ano em Fortaleza, a franquia tem uma carta com 360 rótulos de cerveja. Entre as mais procuradas estão a belga Delirium (R$ 40,00, 330 mililitros), a pernambucana Ekäut IPA (R$ 27,00, 500 mililitros) e a alemã Der Hirschbräu (R$ 32,50, 500 mililitros). Para acompanhar, há camembert com geleia de morango (R$ 39,50, 125 gramas) e presunto serrano espanhol Casa Basca (R$ 35,00, 100 gramas). Avenida Senador Virgílio Távora, 1055, Meireles, ☎ 3248-2050 (50 lugares). 10h/23h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2016.

3º lugar: BMF — Beer, Meat&Fire

O endereço funciona como loja durante o dia e, a partir das 17h, são montadas mesas na parte externa, ao lado da parrilla. O menu inclui cortes especiais e sessenta rótulos de cerveja artesanal nacional, além de dez torneiras de chope. De uma delas jorra a premiada Ekäut IPA (R$ 11,00, 300 mililitros), oriunda de Pernambuco. Entre as engarrafadas, sugere-se a gaúcha Caturripa (R$ 18,00, 300 mililitros), uma IPA. As peças bovinas tomahawk premium, parte dianteira do lombo (R$ 154,00 o quilo), e capitão, corte transversal do traseiro (R$ 69,90 o quilo), vão à churrasqueira no momento do pedido. De quinta a sábado, há bandas de rock. Avenida Abolição, 2951, Meireles, ☎ 3121-2951 (200 lugares). 9h/1h (dom. 8h/15h). Aberto em 2017.