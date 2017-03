‘A Grande Muralha’ repete tendência e lidera no Brasil

Seguindo a tendência apresentada pelo cinema americano, a superprodução A Grande Muralha liderou as bilheterias em sua estreia no Brasil. O longa chegou ao país na última quinta-feira, 23, uma semana depois dos Estados Unidos. Como no gringo, o filme estrelado por Matt Damon superou Lego Batman: O Filme e Cinquenta Tons Mais Escuros tanto em arrecadação quanto em público. Segundo dados da comScore Brasil, A Grande Muralha levou cerca de 861.000 pessoas ao cinema, e teve pouco mais de 14 milhões de reais de lucro.

Depois de duas semanas no topo, o segundo filme da franquia Cinquenta Tons de Cinza caiu para a segunda posição, com 525.000 pagantes e quase 8 milhões de reais em renda. Já a animação Lego Batman — em cartaz há três semanas — ficou em terceiro lugar de arrecadação, com aproximadamente 3,5 milhões de reais, e público de 241.000 espectadores.

A grande bilheteria de A Grande Muralha nos Estados Unidos, no entanto, não se manteve na segunda semana de exibição do filme. De 24 a 26 de fevereiro, o thriller Saia (sem data de estreia no Brasil), assumiu a liderança, seguido por Lego Batman, John Wick – Um Novo Dia para Matar, Cinquenta Tons Mais Escuros e só então a produção com Matt Damon.

O brasileiro Internet – O Filme, Monster Trucks 3D, John Wick – Um Novo Dia para Matar, Aliados, La La Land – Cantando Estações, Lion – Uma Jornada Para Casa e o ganhador do Oscar Moonligh: Sob a Luz do Luar completam a lista dos mais assistidos no Brasil no fim de semana do Carnaval.