‘A Força do Querer’: Viagem de táxi de Bibi vira motivo de piada

Gloria Perez tem sido cuidadosa em A Força do Querer. A novela nem de perto lembra, no quesito dos erros, seu trabalho anterior na faixa das 9 da Globo, Salve Jorge, que teve até um parto com a mãe de shortinho. Há coisas, porém, que o público não perdoa. É o caso da viagem de Bibi Perigosa (Juliana Paes) da Bahia ao Rio de Janeiro, realizada no capítulo desta terça-feira a bordo de um táxi.

Depois da prisão do marido, o traficante Rubinho (Emílio Dantas), Bibi faz as malas, pega o filho, Dedé (o fofo João Bravo), e chama um táxi, que a busca na frente da casa alugada pela família em um condomínio no litoral baiano. Sem dinheiro, que a polícia levou junto com Rubinho, ela pede ajuda para a amiga Alessia (Hylka Maria), do Morro do Beco, para acertar a corrida ao chegar lá. A distância de cerca de 1.000 km — Porto Seguro, ao Sul da Bahia, dista 1.100 km da cidade do Rio — foi uma bela corrida para o taxista, que não se mostrou receoso de levar um calote quando Bibi disse que estava sem recursos, mas teria condições de pagá-lo ao chegar ao seu destino. Parte do público da novela não digeriu a cena.

“Mulher me explica como Bibi foi do Nordeste para o Rio de táxi?”, escreveu um seguidor da autora, Gloria Perez, que tratou de rebater as críticas no Twitter. “O Nordeste seria uma ilha??? Não se vai de carro? “, escreveu ela.

“Estou pasma”, escreveu a outra usuária que desdenhou dos que achavam que o Nordeste era uma ilha — um lugar cercado de água, aonde não se poderia chegar de carro. “Nisso é que dá viver restrito a seu umbigo! Gente, pára que tá feio! “, provocou Gloria, retuitando o post de um morador do sul da Bahia que defendeu a viagem de táxi de Bibi. “Eu moro no sul da Bahia e gastei apenas 24h pra chegar no RJ. Geenthy, acho que vocês estão achando que o Nordeste é do outro lado do mundo?”

Que é possível fazer o trajeto da Bahia ao Rio de carro, não há dúvida. Difícil mesmo é acreditar que um taxista aceitou fazer essa viagem sem garantir de que receberia por ela.

A corridinha de mil quilômetros é criação de Gloria Perez. Fabiana Escobar, a Bibi real, cuja vida e livro inspiraram a personagem de Juliana Paes, fugiu com o marido para Alagoas. Para voltar à Rocinha, ela pegou um avião mesmo depois de o marido traficante ser preso em casa . “Me despedi de Maceió e deixei todo o meu sonho pra trás. Ao sobrevoar o Rio de Janeiro, eu não conseguia sentir emoção de nada. Estava destroçada”, escreveu Fabiana no livro Perigosa, relançado há pouco pela Novo Século com tiragem de 30.000 exemplares.

Em tempo: a mal compreendida gravidez de Ivan (Carol Duarte) já foi explicada por Gloria Perez no Twitter. Ivan, quando ainda era Ivana, engravidou na única relação sexual que teve na vida, com o ex-namorado, Claudio (Gabriel Stauffer). A confusão de parte do público se deu porque a trama teve saltos temporais e nem todo mundo vê novela todos os dias. Um dos saltos, de meses, se deu antes da noite da iniciação sexual de Ivana. Outro, de apenas três semanas, se deu na sequência, quando a menina se descobre menino ao conhecer o transgênero T (Tarso Brant, personagem real), anuncia a descoberta à família e sai de casa para dar aos pais tempo de processar a novidade.