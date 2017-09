‘A Força do Querer’: Ivan anuncia gravidez para a família

Vai ao ar nesta sexta-feira o capítulo de A Força do Querer em que Ivan (Carol Duarte) descobre que está grávido. O menino, que vem sofrendo episódios de enjoo, mas não se deu conta da possibilidade, vai procurar um ginecologista para discutir a possibilidade de remoção dos seios, parte de sua transição para o gênero masculino, e receberá o diagnóstico.

Ivan, vale lembrar, teve uma única relação com Cláudio (Gabriel Stauffer), quando ainda era Ivana. Foi essa noite de amor que fez com que Ivana chegasse a seu limite. Na sequência, ela conhece Tê (Tarso Brant), um transgênero, e entra em contato com essa realidade, que até ali desconhecia.

“Preciso contar uma coisa muito séria pra vocês. Estou grávido”, diz Ivan, sem mudar o gênero aos pais, Eugênio (Dan Stulbach) e Joyce (Maria Fernanda Cândido). A socialite, que é quem mais tem dificuldade em aceitar a travessia do filho, ficará exultante, achando que a gravidez pode trazer a feminilidade — e Ivana — de volta.

Antes de contar aos pais, Ivan contará a novidade para a prima, Simone (Juliana Paiva), e o amigo Nonato-Elis (Silvero Pessoa), que o apoiarão.