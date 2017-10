A Força do Querer: Gloria Perez presta tributo à Polícia Militar

A morte de mais de 100 policiais na cidade do Rio de Janeiro este ano foi abraçada pela ficção na novela A Força do Querer. Na noite desta sexta-feira, o episódio do folhetim global terminou com o assassinato brutal de Gerson (Well Aguiar) durante um assalto. Apesar de não reagir, o rapaz é baleado quando o criminoso percebe que ele é um PM.

“Ele não reagiu… Estava entregando o carro! Morreu porque era policial”, dirá Jeiza, personagem de Paolla Oliveira, durante o enterro do colega no capítulo que vai ao ar neste sábado.

Pela trama, é perceptível que a autora Gloria Perez preferiu prestar uma homenagem à Polícia Militar. Todos os personagens que vestem a farda na novela são honestos e incorruptíveis, caso da própria Jeiza. No Instagram, Aguiar, que teve um irmão PM assassinado de modo parecido, agradeceu Gloria pelo papel. “Obrigado por confiarem a mim esse conflito de extrema relevância da nossa sociedade. Sou gratidão da cabeça aos pés.”