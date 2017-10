‘A Força do Querer’: final teve bitoca de Ivan em Claudio

A Força do Querer alçou a audiência do horário nobre de volta aos tempos de glória. Com temas espinhosos e personagens fortes, a novela de Gloria Perez chega ao fim nesta sexta-feira, selando o destino de Bibi Perigosa (Juliana Paes), a ex-baronesa do pó, Ritinha (Ísis Valverde), Jeiza (Paolla Oliveira), Ivan (Carol Duarte) e outros personagens que caíram no gosto do povo.



Confira, lance a lance, o último capítulo de A Força do Querer:

23h31: Rolou bitoca!!

23h31: Claudio e Ivan se reencontram na praia. Ivan sem camisa, de peito nu, aberto no espaço. Sobe a trilha de True Colors.

23h30: Othon Bastos, como o narrador de Além do Tempo, conta que Bibi terminou o curso de direito. A noite cai. Os dois se beijam.

23h28: Bibi dá indireta para Caio. “Eu aprendi muito, principalmente sobre amar.” E agora,

23h27: Caio voltou ao Brasil para dar uma palestra e cruzou com Bibi. Dá parabéns para ela pelo livro.

#AForcaDoQuererFinal Coitada da Juliana Paes, deve estar com dor nas costas depois de carregar a novela sozinha pic.twitter.com/W6buG6FuBo — Só queria dizer (@Semvasilhanapia) October 21, 2017

23h26: Bibi lançou um livro sobre a sua vida no tráfico. E Dedé continuou criança.

23h25: Ritinha fez as pazes com todos e Ruizinho ganhou uma família estendida. Nazaré se casou com Abel. Elvira recuperou as joias. Jeiza aposentou o cachorro policial, levantou o cinturão do UFC e teve gêmeos com Zeca <3.

23h24: Othon Bastos com sua voz de Corisco narra o desfecho de cada personagem, em um clipe com aquele espírito cafona de telenovela.

23h20: Cibele copia a inglesa que se casou com ela mesma e faz discurso de empoderamento. “Para quê esperar um príncipe encantado? Eu descobri que posso ser feliz comigo mesma.” E o pai, Dantas, que bancou o festerê do casório, aplaude a filhota.

23h19: A dúvida que não quer calar:

Será q Rubinho encontrou com a Irene no inferno?????😂😂#AForcaDoQuererFinal — Lopes😎💙🌸 (@vitorinhaa22) October 21, 2017

23h10: Jeiza — surpresa! — vence a luta. Beijo mais nojento da história da teledramaturgia brasileira. Jeiza, suada, ensanguentada e com protetor de boca, troca fluidos com Zeca. Ao fundo, uma versão balada romântica de I Kissed a Girl, and I Liked It, o hit de Katy Perru sobre… duas meninas.

23h07: Jeiza, caída no tatame, apanha sem parar. Até ver Zeca e reagir. Ele grita, “Levanta, Jeizaaaaa” e ela dá uma chave de coxa na oponente, nível Nazaré Tedesco.

23h03: Jeunesse Arena? Las Vegas ou Rio de Janeiro?

23h02: E intervalo é hora de…



22h54: E quem Zeca encontra em Las Vegas? Tchanam, tchanam: Jeiza, em busca do cinturão do UFC.

22h53: Poliamor a caminho? “Eu gosto de vocês dois. Mas eu gosto mais de mim.”

ritinha ensinando que amor próprio é tudo né mores #AForcaDoQuererFinal pic.twitter.com/gpl2SHpaAI — paulo (@eugostodasimone) October 21, 2017

22h52: Ritinha faz sucesso em Las Vegas como sereia. Zeca e Ruy partem atrás dela.

22h51: Zeca e Ruy agora se chamam de “irmão”. Pensando bem, o índio deu alguma bebida para eles.

#AForcaDoQuererFinal se eu fosse o índio que salvou eles e visse que eles se afogaram de novo eu ia dizer "não aprenderam a nadar até hoje?" — Tricolor ❤ 🇭🇺 (@vick1cupcake7) October 21, 2017

22h49: Claudio e Ivan não trocam palavras. O ex vai embora, em choque.

22h47: É agora que Claudio vai descobrir que Ivana… virou Ivan.

22h45: Bibi está livre para o revival com Caio. Haja atraso para tirar!

22h40: O índio fez umas aulas de atuação e está melhorzinho. Já Fiuk…

Melhor cena de Fiuk, Ruy dormindo, expressão facial ótima! #AForçaDoQuerer #AForcaDoQuererFinal FIUK OBRIGADO PELO RUY — Falo Na Cara! (@FaloNaCaraSim) October 21, 2017

EU CHEGANDO NO TWITTER/ LI A TAG FIUK OBRIGADO PELO RUY #AForcaDoQuererFinal pic.twitter.com/2BCGc5ZYTq — Junior. Snap: juunwe (@juunwe) October 21, 2017

22h39: O índio inverte a profecia e inclui Ruizinho. “O que as águas do rio separaram agora vão unir.”

22h38: Depois de todo um discurso de condenação às drogas, porque Gloria Perez foi acusada de glamourizar o tráfico a novela toda, a cena do rio foi refeita sem o chá alucinógeno do primeiro capítulo. Aaaah… que pena. Foi tão divertido.

22h34: Ruy e Zeca revivem a cena de quando eram criança e finalmente os pomba-lesa vão entender a profecia. O mesmo índio aparece para salvá-los e para explicar a frase “O que rio uniu irá separar”. Faltou tutano aos dois. Não é à toa que Ritinha não consegue ficar com nenhum.

22h33: Ritinha foi para o Acre, a terra natal da autora da novela, Gloria Perez.

ainda bem q faltei p ver o final da novela e ela não tá me decepcionando #AForcaDoQuererFinal pic.twitter.com/EPQxqdUPEJ — nah (@nightinudes) October 21, 2017

22h30: Silvana abre o coração em terapia de grupo, e é surpreendida por Eurico, Dita e Simone, a Madre Teresa de A Força do Querer.

22h25: A hashtag “Fiuk obrigado pelo Ruy” sobe entre os trending topics do Twitter. É irônico, claro. “A Força do Querer Final”, “Simone” “Silvana”, “Caio e Jeiza”, “Ivana” e “Paolla Oliveira” também estão entre os assuntos mais comentados da rede.

22h23: Nem deu intervalo e Ruy já apanha de novo nas redes:

22h22: Ritinha reaparece na Amazônia com Ruyzinho, e é procurada por Zeca, que se identifica como “pai da criança”. Ritinha foge outra vez.

22h19: Kikito assume o morro e Carine só falta lamber os beiços.

Não fiz a tarefa de casa / enganei o professor falando que perdi a apostila e ele acreditou #AForcaDoQuererFinal pic.twitter.com/YbTDzg2Rc8 — r i k e l m y ® (@rklmzz) October 21, 2017

22h18: Rubinho espuma pela boca.

22h17: Game of Thrones do Morro.

22h15: E não é que Jeiza trabalhou outra vez? Só ela trabalha na polícia dessa novela. Ela distraiu Rubinho, que levou um tiro de Sabiá — alvejado pela major e levado de novo (pela terceira vez) para a prisão.

22h14: Rubinho pia, chamando Sabiá.

22h11: Bibi real não foi presa — ela não botou fogo em restaurante nenhum, e foi absolvida da acusação de associação ao tráfico.

22h08: Chora, Aurora! Cabecinha cai para o lado, nariz funga. E, na visita a Bibi na cadeia, Aurora chora outra vez.

22h07: De pai de família a assassino brutal. Os bandidos vão se matar na guerra pelo comando do tráfico e Jeiza vai poder tomar um chops no fim do dia.

22h06: É Golpe. Rubinho vai tentar tomar o Morro do Beco de Sabiá.

22h05: Sabiá e Rubinho em clima de guerra — um contra o outro.

22h03: Da cadeia, Bibi começa a escrever sua biografia. “Sinixtro”, anota, ao lembrar o tráfico.

22h03: Cibele imprime convites para o próprio casamento. Só tem o nome da noiva no papel. Medo.

22h00: Dá intervalo e Fiuk volta a apanhar nas redes sociais:

#AForcaDoQuererFinal

A serenidade no olhar que quem sabe que e o galã das 9 e atua melhor que Fiuk que e protagonista pic.twitter.com/RzdZSlzdy1 — só vim pela zueira (@CcoelhoCamila) October 20, 2017

FIUK OBRIGADO PELO RUY agora queremos ele no melhores do ano e protagonista da próxima novela das 21h. #AForcaDoQuererFinal pic.twitter.com/JLbJfE7IjN — Israel Almeida (@PeAnsioso) October 20, 2017

21h55: Depois da cirurgia, Ivan aparece sem seios. E sem hematomas. “Eu sempre quis assim, mãe.” Sem hematoma, todo mundo quer.

21h54: Aurora é a personagem que mais chorou nesta novela. Troféu Cantareira para ela.

21h53: Juiz determina que Bibi comece a pena em regime fechado. Ex-perigosa se despede da Aurora Inconformada.

21h52: Inshalá. Khadija está de volta. Obrigada, Gloria Perez, pelo meme per se.

21h51: Beijinho na testa. Mau sinal para Caio e Jeiza.

Caio e Jeiza se conhecem num dia, namoram 2 dias depois, noivam 1 semana depois e já terminaram. Bem real isso, Glória#AForcaDoQuererFinal — Mari (@eeeitamaria) October 20, 2017

21h49: Agora as boas notícias de Jeiza e Caio. Vai viajar um para cada lado do mundo. Êêêê. Bibi e Zeca, dois partidões à solta. Jeiza não gosta da ideia de largar tudo e ir com Caio para Israel.

Enquanto isso no multiverso de A Força do Querer #aforcadoquerer pic.twitter.com/aLH9RJaeuc — docvisino (@Vaco_12) October 20, 2017

21h46: Policial disfarçado de repórter prende o agiota. Depois de ver a filha na mira da arma, Silvana abre coração e admite vício em jogo. Ela urra, “Eu sou doente, vendi carro, vendi tudo”. Só não vendeu a mãe — que a personagem não tem.

Silvana cai na real por favor !!! olha oq vc ta fazendo !!!!#AForcaDoQuererFinal pic.twitter.com/XoK3vGoUt2 — Tom Turas (@TomTuras) October 20, 2017

21h45: Jeiza faz episódio de Mindhunter, a série em que policiais são treinados para negociar com bandidos.

21h44: Agiota faz a Jeiza uma lista de exigências maior que a de Axl Rose. Quero advogado, quero imprensa, quero colete, quero dinheiro no carro.

Liga pra Sônia Abrão pra falar com o sequestrador ao vivo #aforçadoquerer — Danilo Sanches (@danilo_sanches) October 20, 2017

21h43: Biga manda a real: “Doutor Eurico sempre arruma um jeito de encaixar seus afetos na mentalidade dele. Olha só a Dona Silvana”.

21h42: Eurico surpreende e elogia o trabalho de Nonato como artista.

21h41: Nonato encara Eurico após cantar diante dele como Elis.

Só tenho uma coisa a dizer #AForcaDoQuererFinal pic.twitter.com/btRZKMvYeU — Danilo Degen (@danilodegen) October 20, 2017

21h40: A Jeiza é a única policial que trabalha nessa cidade? Lá vai ela salvar Simone do agiota casca grossa para quem Silvana deve mais que as joias da Elvirinha.

21h38: Também é hora de gongar Fiuk.

21h37: Intervalo. Hora de ver Bibi Perigosa, a original, no Facebook da VEJA.

21:31: Perdeu: Agiota aponta arma para Simone para cobrar dívida de jogo da mãe, Silvana.

21h30: Fiuk (o Ruy) mal apareceu e já está sendo gongado nas redes sociais pela atuação canastrona. A VEJA, Gloria Perez o defendeu, dizendo que mostra “empenho”.

21h29: Caio diz que ainda tem mais dois meses no Brasil. Mas o capítulo da novela tem só 2h.

21:28: Dona Aurora, inconformada, ainda não aceitou o término de Bibi e Caio, e tenta empurrar o secretário de volta para a filha. O pobre Dedé, a criança que mais sofre nessa TV brasileira, não entende por que a mãe está presa.

21h27: Foi só agora que Eurico, o machão todo trabalhado no humor, perdeu a graça. Ele deve demitir Nonato? O humor, aliás, foi o que fez o bobão Eurico, preconceituoso como uma porta, ser aceito pelo público.

21h25: Eurico deixa o desfile ao perceber que a cantora na passarela é, na verdade, seu motorista, Nonato.

21h24: Caio avisa a Bibi que vai passar uma temporada em Israel, e deixa a cela sem uma bitoca sequer.

21h22: Caio: “Eu vou ficar aqui torcendo para você se levantar e encontrar seu caminho”.

21h21: Bibi dá a entender que quer voltar com Caio. “Eu quis te dizer sim, quando você me pediu para voltar, mas eu achei que já era tarde demais, que era melhor continuar no meu casamento.”

21h20: DR? Caio entra na cela para um papo reto com Bibi.

21h18: Delegado avisa a Bibi que ela pegará de três a seis anos de cadeia por colocar fogo no restaurante que continha provas contra seu agora ex-marido, Rubinho.

21h17: Ritinha desaparece com o filho, Ruizinho. Zeca e Ruy partem atrás dela. A busca os levará ao índio que, no primeiro capítulo do folhetim, disse que o rio que uniu os garotos os separaria.

21h16: Caio dá voz de prisão para a ex, Bibi.