‘A Força do Querer’ explode no Ibope com pré-definição de casais: 49 pontos

Quem viu o penúltimo capítulo de A Força do Querer, nesta quinta-feira, teve a sensação de que a autora da novela, Gloria Perez, preparou o caminho para a definição dos três casais principais da trama. O clima de véspera de folhetim impulsionou a novela no Ibope. O capítulo chegou a 49 pontos de média da Grande São Paulo, três a mais que o recorde batido na terça-feira, de 46 pontos. Segundo Gloria Perez, desde Passione (2011), uma novela não alcançava um número tão bom no Ibope.

Ao saber que o ex-noivo, Caio (Rodrigo Lombardi), comprou a casa em que morava com o marido, Rubinho (Emílio Dantas), o filho, Dedé (João Bravo), e a mãe, Aurora (Elizângela), Bibi (Juliana Paes) chorou amargamente, arrependida de ter deixado escapar aquele homão que a amava de verdade — e ainda tinha dinheiro. Arrasada, ela resolveu se redimir por completo, e foi à polícia confessar que pôs fogo no restaurante onde Rubinho trabalhava para eliminar provas que incriminassem o bandido. Na delegacia, encontrou, adivinha quem? Caio.

Já Ruy (Fiuk) se deu conta de que não vive sem Ritinha (Isis Valverde) e telefonou para a esposa para tentar se entender com ela. Ao mesmo tempo, Zeca (Marcos Pigossi) descobriu que é o verdadeiro pai de Ruizinho, filho da ex, Ritinha, e propôs viver com ela e o garoto, para que o criassem junto. Quando Ritinha perguntou se ele queria de fato aquele desfecho, ele disse que não, que pensava na solução apenas por causa do menino. Nessa hora, surge Jeiza (Paolla Oliveira), uma possível indicação de que é com ela que Zeca gostaria de fato de terminar.

No Rio, o troca-troca de casais chegou a 50 pontos no Ibope, com 67% participação. Em São Paulo, participação foi de 65%. A expectativa agora é se A Força do Querer bate os 50 pontos em São Paulo no último capítulo, nesta sexta-feira.

Nesta sexta, além da definição dos casais principais, acontece o reencontro de Ivan (Carol Duarte) com o ex-namorado, Claudio (Gabriel Stauffer). Imagens já divulgadas pelo site da novela mostra os dois rindo, na praia. Não há nas imagens, porém, qualquer sinal de relacionamento amoroso.