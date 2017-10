‘A Força do Querer’: Bibi descobre o caso de Rubinho e Carine

Bibi (Juliana Paes) achou que, saindo do morro, o morro ficaria em definitivo para trás. Mas a vida na favela, e em especial as benesses do tráfico, como o poder que propicia uma vida confortável e um certo sex appeal, parecem introjetados no maridão, Rubinho (Emilio Dantas). No capítulo desta quinta-feira de A Força do Querer, Bibi vai perceber que Rubinho saiu do morro, mas não o morro de Rubinho. Ele vai sumir da casa onde a família está morando, fora do Estado do Rio, e, por um telefonema da amiga Alessia (Hylka Maria), do Morro do Beco, a ex-estudante de Direito vai ter uma pista de onde o marido foi parar: nos braços da novinha Carine (Carla Diaz).

“Quem sumiu foi aquela descarada da Carine!”, diz Alessia, ao bater um fio com a Perigosa. “Tá andando de avião”, acrescenta, sugerindo o patrocínio, como se diz no morro quando uma pessoa banca os gastos de outra, de Rubinho à cabeleireira.

Carine não vai apenas encontrar Rubinho: ele vai instalar a amante, forte candidata a fiel, ou seja, a titular no lugar de Bibi, perto da casa onde está morando com a mulher e o filho, Dedé.

A relação de Bibi e Rubinho vai voltar a ficar estremecida. Mas é só na reta final da novela, com a nova prisão do traficante, que o casal deve se separar. A Força do Querer termina no próximo dia 20 de outubro. A autora Gloria Perez, já entregou os últimos capítulos à Globo.