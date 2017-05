‘A Força do Querer’ bate recorde de audiência com prisão

A Força do Querer vem comprovando que pode tirar o horário das nove da Globo do atoleiro em que suas antecessoras, como a chata A Lei do Amor, o colocaram. A trama de Gloria Perez bateu seu recorde de audiência nesta segunda-feira, quando chegou a 36 pontos de média em São Paulo, segundo o Ibope. O capítulo, precedido por mais uma edição do Jornal Nacional dedicada à crise política que ameaça o curto mandato de Michel Temer mostrou a detenção de Rubinho (Emílio Dantas) por tráfico de drogas.

O cenário era todo favorável para o recorde de A Força do Querer. A novela já pegou uma audiência aquecida: o JN marcou 34 pontos na Grande São Paulo na noite passada, seu segundo melhor índice do ano. Além disso, segundas-feiras costumam ser um dia bom para a audiência da TV, já que sucedem o fim de semana, em que as pessoas saem mais de casa e, nesta segunda em especial, havia uma trama que vem mobilizando o público.

O capítulo mostrou a detenção de Rubinho (Emílio Dantas) por tráfico de drogas. Ele é marido de Bibi (Juliana Paes), estudante de direito que não apenas passará a se envolver diretamente com o tráfico, se tornando a poderosa Bibi Perigosa da ficção, mas também ficará livre para as investidas do ex Caio (Rodrigo Lombardi), seu par romântico no início do folhetim.