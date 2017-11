A Casa Vidal é o melhor restaurante contemporâneo de Salvador

O salão não é dos maiores — são apenas 60 metros quadrados —, mas não há como negar que este restaurante está entre os mais agradáveis da cidade. Com iluminação indireta, o ambiente exibe o bom gosto de Viviane, mulher de Juan Vidal, chef à frente da cozinha. Embora a casa aposte em um clima informal, o serviço ali é impecável. Viviane não abre mão das mesas forradas com toalhas brancas nem dos guardanapos de pano, também cuida pessoalmente da escolha dos setenta rótulos que integram a carta de vinhos. Na seleção etílica, encontram-se sugestões como o Embocadero Ribeira del Duero Tempranillo 2013 (R$ 130,00) e ainda as jarras de sangria (R$ 50,00, com 1 litro), bebida emblemática da Espanha, país de origem de Juan. É igualmente proveniente da terra natal do cozinheiro a inspiração para o combinado de tapas (R$ 33,00), que reúne quatro variedades, entre elas a tortilha de batata e chorizo. Na sequência, vêm à mesa, por exemplo, o risoto de polvo finalizado com queijo de cabra (R$ 68,00) e a típica paella (R$ 62,00), que contém frango, chorizo e frutos do mar. Exceto no período de defeso (entre dezembro e maio), o cardápio apresenta diversos pratos com lagosta. Um deles é a versão à thermidor (R$ 89,00), na qual o crustáceo é grelhado e guarnecido de risoto de queijo brie e alho-poró mais molho de mostarda à parte. No arremate, a maioria aposta nos churros servidos com sorvete de tapioca e calda de doce de leite ou chocolate (R$ 18,00). Em 2015, dez meses após abrir as portas, o restaurante foi eleito a revelação da temporada pelo júri de VEJA COMER & BEBER. As expectativas, como se vê, estão confirmadas: o endereço vive cheio (recomenda-se, portanto, fazer reserva) e sagra-se, nesta edição, campeão em sua categoria. Rua Afonso Celso, 294, Barra, ☎ 3565-8008 e 99315-5052 (35 lugares). 19h/23h (qui. a sáb. até 0h; fecha dom.). Aberto em 2014. $$$

2º lugar: Origem

Na mais celebrada novidade gastronômica de Salvador, a refeição tem ritmo próprio. Em uma afinada dança entre cozinha e salão, a ideia da dupla de chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca é surpreender os comensais em uma sucessão de treze etapas que compõem o menu degustação, renovado diariamente. As sugestões, muitas levadas à mesa s obre peças de cerâmica e em recipientes de pedra ou de madeira, são reveladas apenas na hora do serviço, quando os garçons se encarregam de uma descrição detalhada. Iniciado por um drinque à base de cachaça e frutas da estação, o jantar prossegue com snacks como o sanduíche de pão delícia recheado com carne de panela. O couvert, que traz ingredientes típicos, a exemplo do requeijão-manteiga e da carne de fumeiro salteada com abobrinha, antecede entradas como o peixe curado guarnecido de molho beurre blanc, à base de manteiga com limão, mais pó de beterraba e crocante de milho. A continuidade pode ficar por conta do camarão grelhado servido com nhoque de banana-da-terra sobre molho de moqueca. A harmonia de sabores continua presente quando chega a hora dos doces. Sob a batuta da chef pâtissière Lisiane, mulher e sócia de Lemos, chegam à mesa duas sobremesas, como o creme de limão com morango, suspiro, manjericão, farofa crocante e sorvete de carvão vegetal. A refeição custa R$ 160,00 por pessoa ou R$ 280,00 na versão harmonizada com ao menos seis vinhos. Atendendo exclusivamente mediante reserva, a casa vem trabalhando com fila de espera de duas semanas. Alameda das Algarobas, 74, Caminho das Árvores, ☎ 99202-4587 (47 lugares). 19h30/0h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2016. $$$$

3º lugar: Lafayette

Dentro da Bahia Marina, com vista escancarada para a Baía de Todos-os-Santos, o menu sugere começar com o camarão ao bafo (R$ 164,00), preparado com vinho branco, tomate, cebola-roxa, pimenta, cheiro-verde e leve toque de leite de coco. Na sequência, faz sucesso o mix de frutos do mar grelhados (R$ 268,00, para três pessoas), que reúne lagosta, camarão, polvo, lula, mexilhões, peixe branco, salmão, batata, brócolis e tomate. Para um final feliz, prove o rolinho crocante de banana com doce de leite, servido com sorvete de creme (R$ 16,50). Avenida Lafayete Coutinho, 1010, Bahia Marina, Comércio, ☎ 3321-0800 (150 lugares). 12h/15h e 18h/0h (sex. almoço até 16h e jantar até 1h; sáb. jantar até 1h; dom. almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 2007. $$$$