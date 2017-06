A caminho do ‘troço grande’, Zezé e Gracielle ficam noivos

Eles já têm um lugar para chamar de seu — e que ela já chama, carinhosamente, de “troço grande“. Enquanto termina a reforma da mansão que ocuparão em Alphaville, área nobre da Grande São Paulo, Zezé Di Camargo e Gracielle Lacerda dão um passo para consolidar a relação. Os dios ficaram noivos na noite desta segunda-feira, no clima do Dia dos Namorados.

O momento íntimo — devidamente registrado por paparazzi que tiveram franco acesso à mesa do casal, durante um jantar de aparência romântica — pegou Gracielle de surpresa, segundo a própria escreveu no Instagram. “Estou perplexa. Ele me pegou de surpresa e olha que nem é disso. Ele sempre me surpreendendo. Te amo e vou te amar se Deus permitir, por toda minha vida!! #ficamosnoivos#Deusnosprotege“, escreveu a jornalista.

Zezé também fez eu registro do episódio na rede social, com a emoção derramada que é de costume do sertanejo. “Não existem barreiras contra um rio. Ele sempre chega ao mar. Não existem barreiras contra o amor. Ele sempre chega onde tiver q chegar. @gracielelacerdaoficial #ficamosnoivos#felizdiadosnamorados”