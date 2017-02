’50 Tons’ e ‘Lego Batman’ superam ‘A Grande Muralha’ nos EUA

Lego Batman: O Filme voltou a superar Cinquenta Tons Mais Escuros em bilheteria nos Estados Unidos. O longa de animação fez 34 milhões de dólares ao longo do último fim de semana, enquanto o segundo episódio da franquia erótica ficou com 21 milhões de dólares. Porém, a grande derrapada veio da superprodução A Grande Muralha, com Matt Damon no papel principal. A coprodução entre EUA e China, orçada em 150 milhões de dólares, fez 18 milhões no fim de semana no país americano. Em compensação, o longa já soma 170 milhões de dólares na China, onde ele estreou no fim de dezembro.

Em bilheteria global, Lego Batman fez, até o momento, 170 milhões de dólares; Cinquenta Tons Mais Escuros soma 276 milhões; e A Grande Muralha, 262 milhões de dólares.

A Grande Muralha acompanha uma lenda chinesa de seres monstruosos que atacam a famosa Muralha da China. Damon é um explorador europeu que acaba preso pelo exército chinês e, em seguida, parte do esforço para derrotar as criaturas. O filme chega ao Brasil na próxima quinta-feira, dia 23 de fevereiro.

Nos cinemas brasileiros, Cinquenta Tons Mais Escuros continua à frente de Lego Batman: O Filme. John Wick: Um Novo Dia para Matar; Aliados; O Chamado 3; Minha Mãe É uma Peça 2; Lion: Uma Jornada para Casa; A Cura; La La Land: Cantando Estações e Estrelas Além do Tempo completam os dez mais vistos no país neste fim de semana, segundo dados da comScore.