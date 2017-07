4 curiosidades escondidas em ‘Homem-Aranha: De Volta ao Lar’

(Este texto contém spoilers sobre o enredo de Homem-Aranha: De Volta ao Lar)

Como todo bom filme da Marvel, Homem-Aranha: De Volta ao Lar está repleto de referências. Os detalhes conectam a produção aos outros longas do estúdio e às tramas dos quadrinhos, além de dicas quanto ao futuro da franquia — e, claro, uma participação especial de Stan Lee, agora um vizinho rabugento que reclama do barulho feito por Peter Parker.

Confira abaixo quatro curiosidades do filme que você pode não ter percebido:

1. A voz de Karen, a inteligência artificial

Assim como a armadura do Homem de Ferro tem um assistente pessoal inteligente, Jarvis — que, mais tarde, se tornou o super-herói Visão — , o uniforme do Homem-Aranha também conta com uma “voz da consciência”. Apelidado por Peter de Karen, o sistema dá ao herói adolescente informações extras sobre o traje e a missão, além de vigiá-lo para Tony Stark. A voz misteriosa vem de ninguém menos que da atriz Jennifer Connelly. Na vida real, ela é casada com Paul Bettany, que, olhem só, dubla o Jarvis e agora dá corpo a Visão.

2. Miles, o Homem-Aranha negro

Donald Glover faz uma rápida participação no filme, como Aaron Davis, um criminoso de bairro, que tenta comprar uma arma com o grupo que irritou o Homem-Aranha. No momento em que é interrogado pelo herói aracnídeo, Davis diz que tem um sobrinho que vive na região e, por isso, não quer ver as “armas alienígenas” do Abutre na vizinhança. Nos quadrinhos, Davis é o tio de Miles Morales, que no Ultimate Universe assume o lugar de Peter Parker como Homem-Aranha depois que o herói morre em um combate. Miles então se torna o primeiro negro a usar o uniforme do herói. Glover, aliás, chegou a fazer campanha pelo direito de interpretar o personagem aracnídeo, mas perdeu para Andrew Garfield.

3. Pode me chamar de MJ

Todo o burburinho em torno da participação da ex-estrela da Disney Zendaya em Homem-Aranha não foi à toa. Como a nerd anti-social Michelle, a garota passaria despercebida, não fosse pelo apelido de sua personagem, revelado nos últimos momentos do filme: MJ, o mesmo da namorada de Peter Parker nos quadrinhos, Mary Jane. A personagem, conhecida também pelas belas madeixas ruivas, foi interpretada por Kirsten Dunst na primeira trilogia protagonizada por Tobey Maguire

4. Vilões futuros

A primeira cena pós-créditos do filme mostra o encontro do Abutre (Michael Keaton) e Mac Gargan (Michael Mando) na prisão. Gargan pergunta ao ex-colega de crime qual a identidade secreta do Homem-Aranha. “Tenho alguns amigos lá fora”, diz, antes de prometer capturar o herói. Nos quadrinhos, Gargan é o vilão Escorpião que, ao lado do Abutre, faz parte do Sexteto Sinistro. Há tempos os fãs esperam que o grupo de inimigos do herói dê as caras no cinema. Logo, o encontro dos personagens levou a especulações sobre o futuro da saga. O Sexteto passou por várias formações, com nomes de outros vilões clássicos, caso do Doutor Octopus, Duende Verde, Homem-Areia e Shocker.