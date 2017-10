14 padarias para conhecer em Curitiba

O roteiro a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER CURITIBA 2017/2018:

Pão Prosa: eleita a melhor padaria pelo júri

Disposta no meio do salão, uma mesa de madeira comunitária, com 22 cadeiras, dá ideia do clima informal da padaria comandada pelo casal Viviana Cocco Mariani e Leandro Coelho. Professores do curso de engenharia da Universidade Federal do Paraná e da Pontifícia Universidade Católica (PUC-PR), eles pensaram um ambiente propício à interação entre os frequentadores. A clientela é orientada a se servir sozinha nas vitrines que acomodam doces como o cupcake de cenoura com brigadeiro (R$ 8,50) e a cheesecake de chocolate (R$ 7,50 a fatia). Também cabe aos clientes preencher a própria comanda. Os garçons auxiliam com pedidos de bebidas, sanduíches e outros itens feitos na hora. Do primeiro grupo, faz sucesso o suco lagartixa, união de laranja, limão, cenoura e mel (R$ 9,00). Fãs de bebidas quentes bem açucaradas costumam adorar o cappuccino mineiro, preparado com expresso, leite, canela e muito doce de leite (R$ 12,00), e o choco místico, que junta chocolate branco cremoso com coulis de maracujá e chantili (R$ 12,00). Igualmente caprichada é a linha de pães, em sua maioria de fermentação natural. Das fornadas diárias chegam às prateleiras versões como o pão de abóbora (R$ 9,00), o de nozes e cranberry (R$ 12,00) e o que leva manjericão e azeite de oliva na receita (R$ 12,00). Rua Coronel Pedro Scherer Sobrinho, 233, Cristo Rei, (41) 3152-4059 (42 lugares). 7h/20h30 (fecha dom.) Aberto em 2012.

2º lugar: Família Farinha

Família Farinha O proprietário Adelino Farinha trabalha com fermentação natural há quase vinte anos. Além do trivial francês (R$ 14,90), há fornadas de pão alemão bauernbrot (R$ 29,50), baguete paris (R$ 33,50) e croissant (R$ 67,50), entre outras variedades vendidas por quilo. Pequenos cupcakes de pistache, gianduia e red velvet saem a R$ 5,50 cada um. Avenida Nossa Senhora da Luz, 2345, Jardim Social, (41) 33623052 e 3013-2244 (27 lugares). 6h30/21h30 (dom. a partir das 7h). Aberto em 1992.

3º lugar: Maçã padaria artesanal Brasileira

Maçã Padaria Artesanal Brasileira Diariamente são assados cerca de 100 pães, todos feitos com ingredientes orgânicos e com fermentação natural. Criações de sucesso são o colorido pão de batata-roxa, o de queijo com cúrcuma e o que leva cacau na massa (R$ 20,00 cada um). Para comer no local há opções de tartine e sanduíche, que mudam diariamente (R$ 8,00 cada uma). Rua Fernando Amaro, 802B, Alto da Rua XV (15 lugares). 11h/19h (fecha seg. e dom.). Aberto em 2015.

Empório Kaminski

A clientela dirige-se ao balcão em busca de pão francês (R$ 12,50 o quilo) e broa úmida (R$ 27,90 o quilo). Na seção de sobremesas, o ice bar é receita da casa: brownie com sorvete de creme e calda de caramelo (R$ 15,90). Nelson Kaminski, filho do fundador Alexandre Kaminski, morreu em agosto de 2017, aos 84 anos. Avenida Sete de Setembro, 6355, Seminário, (41) 3342-7371 (90 lugares). 6h30/22h; Avenida Iguaçu, 2735, Água Verde, (41) 3242-4072 (40 lugares). 6h30/20h (fecha dom.). Aberto em 1930.

Fabiano Marcolini Alimentari

O carro-chefe desta confeitaria italiana são os cannoli. O siciliano é recheado de ricota de búfala, gotas de chocolate e doces de limão e laranja (R$ 12,00 a unidade). Tem ainda pão francês (R$ 14,90 o quilo), italiano (R$ 32,90 o quilo) e pratos de trattoria. O expresso custa R$ 5,00. Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1181, Batel, (41) 32238085 e 3322-9362 (42 lugares). 7h/22h (seg. até 21h; dom. e feriados 8h/21h). Aberto em 1996. Aqui tem iFood.

Fábrika Pães

Todos os pães crescem à base de fermentação natural. Entre os dez produtos, destacam-se as focaccias de alecrim e de linguiça blumenau (R$ 24,00 o quilo de cada uma). A carolina de creme ou de chocolate adoça o paladar (R$ 9,00 a unidade) ao lado do cappuccino (R$ 7,00). Rua Schiller, 1305, Alto da Rua XV, (41) 3042-7971 (35 lugares). 14h/19h30 (qua. até 21h30; fecha seg.). Aberta em 2015.

Mercearia Viana

A loja centenária mudou de endereço em fevereiro de 2017, e as fornadas continuam a todo o vapor. São 98 variedades, do francês (R$ 7,98 o quilo) à broa de centeio (R$ 6,20 a unidade), passando por uma receita de família, o chamado caseirão. Trata-se de um pão oval de 1,2 quilo (R$ 6,80). Rua Cândido Lopes, 38, centro, (41) 3222-8992 e 3223-6198. 6h15/19h45 (sáb. até 15h; fecha dom. e feriados). Aberto em 1906.

Miolo de Pão

Pães avulsos para viagem e no formato de sanduíche, para comer na hora, figuram no portfólio da padaria instalada no espaço colaborativo Coletivo Alimentar. As fornadas seguem os preceitos da fermentação natural. São assados às terças os pães italiano (R$ 10,00) e de cebola (R$ 12,00). Rua Comendador Macedo, 233, centro, (41) 31211720 (40 lugares). 11h/19h (sáb. 9h/17h; fecha dom.). Aberto em 2017.

Padaria América

Todos os pães da centenária casa agora são feitos com fermentação natural. Cobrados por quilo, há francês, d’água e estrela, que passam na balança por R$ 13,60, além de broa de centeio (R$ 27,30) e multigrãos (R$ 32,60). A matriz abastece duas filiais com doces como a torta de nozes (R$ 68,60 o quilo). Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 942, São Francisco, (41) 3233-1871. 8h30/20h (fecha dom.). Mais dois endereços. Aberto em 1913.

Padaria Requinte

O cardápio das duas unidades ganhou uma seção que relaciona vinte tipos de pão de fermentação natural. Entre os mais procurados figuram o de azeitonas pretas (R$ 43,90 o quilo) e o campanha, que mistura farinhas de centeio, integral e branca (R$ 22,00 o quilo). O minissonho de damasco (R$ 52,00 o quilo) acompanha o cappuccino à base de expresso, Amarula e leite vaporizado (R$15,00). Rua Recife, 34, Cabral, (41) 3014-3134 (60 lugares). 7h/21h30; Rua Francisco Rocha, 1809, Champagnat, (41) 3335-3134 (22 lugares). 7h/21h30. Aberto em 1984.

Pão da Vovó

Quem visita a unidade do Prado Velho para comprar pão francês ou o arredondado com crosta de manteiga (R$ 12,90 o quilo de cada um) encontra um salão reformado e aproveita para pedir um mil-folhas de doce de leite (R$ 6,00 a unidade), na companhia de um expresso (R$ 5,90). Rua Guabirotuba, 312, Prado Velho, (41)3022-6520 (30 lugares). 6h30/21h45 (dom. a partir das 7h); Avenida Água Verde, 1827, Água Verde, (41)3013-2368 (30 lugares). 6h30/22h45 (dom. a partir das 7h). Aberto em 1983.

Pãozinho da Hora

Na padaria comandada por Rosa Maria Ferrari, o pão francês (R$ 14,40 o quilo) disputa a preferência do público com o de batata-doce (R$ 26,80 o quilo). Na nova seção de cafés caprichados, tem o nome de mocha avelã a bebida que, além do fruto, leva expresso e chantili (R$ 12,90). Avenida República Argentina, 2845, Água Verde, (41) 3015-3030 (72 lugares). 6h30/21h30 (sáb. 7h/21h; fecha dom.); Avenida República Argentina, 1571, Água Verde, (41) 3015-3031 (38 lugares). 6h30/20h30 (sáb. 7h/20h; fecha dom.). Aberto em 1995.

Piegel Pães

A loja está nas mãos das irmãs Josi e Joelma Piegel, bisnetas do fundador Eduardo Piegel. Destacam-se na vitrine as broas multigrãos (R$ 32,50) e de semente de girassol com nozes (R$ 34,50), vendidas por quilo. Na hora do lanche, pede-se o cookie jacob (R$ 27,50 o quilo) — receita de família, o doce tem recheio de banana, goiaba, creme e farofa. Avenida Anita Garibaldi, 590, Cabral, (41) 32531865 (25 lugares). 7h/21h. Aberto em 1925.

Prestinaria

O concorrido endereço oferece, nos almoços, bufê por quilo (R$ 54,90 e aos sábados R$ 64,90). Aos domingos, no brunch, por R$ 42,90 (10h às 15h) os comensais provam a maior parte da lista de quitutes da casa. Entre os itens da padaria, o requisitado croissant de amêndoas custa R$ 11,90 e, da linha dos de fermentação natural, o pan marron 100% integral é o mais cotado (R$ 13,90 a unidade). Rua Euclides da Cunha, 699 C, Bigorrilho, (41) 3342-4576 (70lugares). 7h30/20h30 (sáb., dom. e feriados 8h/20h). Aberto em 1999.