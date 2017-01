13 grandes filmes para ver no cinema em 2017

Muitas sequências estão previstas para 2017. Algumas merecem entrar na agenda, como o retorno de Blade Runner ou o segundo episódio de Guardiões da Galáxia, enquanto outros podem ser deixados de lado, caso do oitavo capítulo do infindável Velozes e Furiosos. Em contrapartida, alguns filmes originais são apostas para figurar entre os favoritos de crítica e público ao longo do ano.

Confira na lista abaixo os 12 filmes que vão valer o ingresso do cinema:

T2 Trainspotting

A aguardada sequência do filme cult Trainspotting (1996) é livremente baseado no livro Pornô (Rocco), também de Irvine Welsh. A obra escrita se passa dez anos após o original, enquanto o filme será ambientado duas décadas depois da primeira trama. O longa traz de volta o elenco original composto por Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller e Robert Carlyle. O primeiro trailer mostra que a sequência terá o mesmo clima de drogas, sexo e violência, novamente sob a direção de Danny Boyle.

Estreia: previsto para 16 de fevereiro.

Logan

Terceiro filme solo de Wolverine – e despedida Hugh Jackman, que planeja não voltar ao personagem, a produção vai se inspirar na série em quadrinhos chamada Velho Logan, em que o integrante dos X-Men está aposentado em um futuro em que todos os outros heróis morreram ou estão desaparecidos. Por fim, o personagem acaba obrigado a voltar à ativa. A produção também trará Patrick Stewart como professor Charles Xavier.

Estreia: previsto para 2 de março.

A Bela e a Fera

A nova versão do conto de fadas com atores reais tem tudo para ser uma das principais sensações do próximo ano. Dirigido por Bill Condon (de musicais como Chicago e Dreamgirls) e roteiro de Stephen Chbosky (autor de As Vantagens de Ser Invisível), a produção traz Emma Watson no papel da princesa Bela, que se apaixona pela Fera (Dan Stevens). No elenco também estão nomes como Ewan Mcgregor (candelabro Lumière), Emma Thompson (Sra. Potts), Kevin Kline (Maurice), Ian Mckellen (relógio Cogsworth) e Luke Evans (Gaston).

Estreia: previsto para 30 de março.

Vigilante do Amanhã: Ghost In The Shell

Dirigido por Rupert Sanders (de Branca de Neve e o Caçador), o filme se passa em um cenário pós 2029, quando cérebros humanos e computadores se fundem com facilidade. Scarlett Johansson interpreta Major, uma ciborgue com treinamento militar que luta contra crimes cibernéticos. A trama é inspirada em um mangá de mesmo nome, ambientado em um futuro distópico no Japão. A produção já é tema de controvérsias por ter escalado uma atriz americana branca para o papel de uma personagem originalmente oriental. Pelo que mostra o trailer, a superprodução deve aplacar a polêmica com efeitos especiais e o apelo que a história tem com os fãs de ficção científica.

Estreia: previsto para 30 de março.

Guardiões da Galáxia Vol. 2

Com uma bilheteria de 773 milhões de dólares e muitos elogios da crítica, o filme Guardiões da Galáxia (2014) foi um hit instantâneo e surpreendente no universo da Marvel. Novamente com James Gunn na direção, o segundo filme vai se passar logo após os eventos do primeiro. Sendo assim, ainda não sofrerá com nenhum dos eventos dos outros longas do universo Marvel. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista e Bradley Cooper voltam aos personagens Senhor das Estrelas, Gamora, Drax e Rocket Racoon, além de um fofo Baby Groot em fase de crescimento.

Estreia: previsto para 4 de maio

The Circle

Inspirado no livro O Círculo (Dave Eggers), a trama acompanha a história de Mae Holland (Emma Watson), uma ambiciosa profissional que quer trabalhar na empresa de internet mais poderosa do momento, chamada O Círculo. Com um clima da série Black Mirror, o filme promete ser um suspense que usa a tecnologia para revelar um interessante e assustador lado da sociedade. A trama dirigida por James Ponsoldt (de O Maravilhoso Agora) também traz Tom Hanks e John Boyega no elenco.

Estreia: previsto para 11 de maio.

Mulher Maravilha

A diretora Patty Jenkins (de Monster: Desejo Assassino) ficou incubida da missão de trazer para o cinema o esperado filme da heroína mais popular da DC Comics. Protagonizado por Gal Gadot, o longa vai narrar a história da princesa amazona que deixa sua casa para enfrentar uma guerra mundial. A personagem já foi apresentada em Batman vs Superman e deve ter um papel forte em Liga da Justiça, marcado para chegar aos cinemas em novembro.

Estreia: previsto para 1º de junho.

Meu Malvado Favorito 3

Gru e as irmãs Agnes, Edith e Margo retornam ao cinema com o terceiro episódio da rentável franquia Meu Malvado Favorito. O que se sabe até o momento é que o longa vai apresentar um novo vilão, com visual retrô, que vai rivalizar com o protagonista de voz anasalada. Os dois primeiros filmes da série somaram 1,5 bilhão de dólares em bilheteria no mundo, além de muitos elogios da crítica especializada. O sucesso levou ao lançamento de Minions, um estrondo de bilheteria, arrecadando 1,159 bilhão de dólares, mas um desastre entre a crítica. Espera-se que o novo longa mantenha a tradição de qualidade e rentabilidade dos dois episódios originais.

Estreia: previsto para 29 de junho.

Homem-Aranha: De Volta ao Lar

Ao que tudo indica, a saga do Homem-Aranha no cinema vai ganhar um capítulo definitivo. Após o sucesso da primeira trilogia protagonizada por Tobey Maguire, e a controversa etapa do herói na pele de Andrew Garfield, o personagem agora volta ao colegial com o adolescente nerd interpretado por Tom Holland. O novo Homem-Aranha já fez sua estreia em Capitão América: Guerra Civil (2016) e retorna ao cinema em um filme solo sob a supervisão do Homem de Ferro (Robert Downey Jr). O vilão da vez será o Abutre, interpretado por Michael Keaton.

Estreia: Previsto para 6 de julho.

Dunkirk

Novo filme de Christopher Nolan (trilogia Batman: O Cavaleiro das Trevas), Dunkirk é uma trama de ação que vai acompanhar a Batalha de Dunquerque, durante a II Guerra Mundial, quando um grupo de soldados britânicos e franceses ficou encurralado na costa da França durante o avanço do exército alemão. A produção traz no elenco os atores Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance e a estreia do músico Harry Styles, do One Direction, na telona.

Estreia: Previsto para 20 de julho.

Blade Runner 2049

Após 30 anos, Rick Deckard (Harrison Ford) retornará às telas com uma nova aventura do hit cult Blade Runner (1982). Com direção do ótimo Denis Villeneuve (A Chegada, Sicario), a produção traz como principal novidade o personagem K, interpretado por Ryan Gosling. Também um caçador de androides, ele parte no encalço do antigo protagonista que está desaparecido. Jared Leto, Robin Wright e Dave Bautista também fazem parte do elenco futurista.

Estreia: Previsto para 5 de outubro.

Thor: Ragnarök

A sinopse oficial da terceira aventura estrelada por Thor (Chris Hemsworth) ainda não foi divulgada. O que se sabe até o momento é que a história começa logo após os eventos de Vingadores: Era de Ultron (2015). O pai do deus nórdico precisará de ajuda, e Thor e Loki (Tom Hiddleston) vão contar com o reforço de Bruce Banner, o Hulk (Mark Ruffalo), na missão. Existe também a possibilidade de uma participação de Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), como deu a dica o próprio na cena extra de seu filme solo. Na mitologia nórdica, o Ragnarök é uma espécie de apocalipse, com uma batalha gigantesca entre os deuses asgardianos e vilões poderosíssimos. Ainda não foi lançado nenhum teaser trailer do longa, mas um curta bem engraçado mostra Thor e Hulk desocupados durante a Guerra Civil instaurada por Capitão América e Homem de Ferro no filme deste ano.

Estreia: Previsto para 2 de novembro

Star Wars: Episódio VIII

Até o momento, quase nada foi revelado sobre o oitavo episódio da saga Star Wars, tampouco seu nome. Dentre as certezas, o filme continuará a história de O Despertar da Força; vai introduzir os pais da nova protagonista, Rey (Daisy Ridley); e contará, novamente, com a presença de Luke Skywalker (Mark Hamill). Segundo o diretor, Rian Johnson (Looper: Assassinos do Futuro), o filme: “focará nos personagens, em sua essência, os desafiando e pressionando”. Já o ator Oscar Isaac, que interpreta o piloto Poe Dameron, revela: “Rian visitará lugares e investigará coisas que nunca antes foram feitas no universo de Star Wars“.

Estreia: Previsto para 14 de dezembro.