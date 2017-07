10 celebridades que desfilaram estilo na semana de moda de Paris

1. Katy Perry zoom_out_map 1/11 Katy Perry chamou a atenção no desfile da Chanel com um look que mesclava, em uma mesma estampa, bermuda, saia e casaco alongado. O corte moderno e a maquiagem forte no olho completaram o estilo descolado (Pascal Le Segretain/Getty Images)

2. Elle Fanning zoom_out_map 2/11 Embaixadora da marca Miu Miu, Elle Fanning atualizou as definições de paetê com um vestido rosa estruturado da marca italiana. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

3. Bella Hadid zoom_out_map 3/11 Modelo Bella Hadid aposta no glamour com look da grife Miu Miu (Pascal Le Segretain/Getty Images)

4. Cara Delevingne zoom_out_map 4/11 A modelo e atriz Cara Delevingne compareceu ao desfile da Chanel com uma mistura de verão e inverno, com calça de modelo militar metalizada, blusa de alças com recortes e colar choker com o símbolo da grife. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

5. Sophie Turner zoom_out_map 5/11 Sophie Turner, a Sansa de 'Game of Thrones', saiu do pretinho básico com a bota over knee branca durante evento promovido pela Louis Vuitton. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

6. Brie Larson zoom_out_map 6/11 Brie Larson abusou do estilo romântico e das rendas da grife Rodarte. Destaque para o 'brincão' (@brielarson/Instagram)

7. Kaya Scodelario zoom_out_map 7/11 Kaya Scodelario, atriz anglo-brasileira que fez sucesso no quinto filme da série 'Piratas do Caribe', compareceu ao desfile da Chanel com um look de outono leve: blusa básica para dar destaque à saia listrada de courino (Pascal Le Segretain/Getty Images)

8. Milla Jovovich zoom_out_map 8/11 Milla Jovovich desfilou um look Miu Miu com babados e recorte retrô. Acessórios rosa e maquiagem leve complementam o estilo romântico (Pascal Le Segretain/Getty Images)

9. Léa Seydoux zoom_out_map 9/11 Garota-propaganda de linha de perfumes da Louis Vuitton, a atriz francesa Léa Seydoux compareceu ao desfile da marca com botas over knee e casaco tipo capa (Pascal Le Segretain/Getty Images)

10. Jennifer Lawrence zoom_out_map 10/11 Jennifer Lawrence roubou a atenção durante evento de 70 anos da francesa Dior. A atriz ousou com vestido transparente coberto por franjas, além de uma underwear em formato tipo boxer. (Antonio de Moraes Barros Filho/WireImage/Getty Images)