USP terá opção de medicina em Bauru no próximo vestibular

A Universidade de São Paulo (USP) vai oferecer, já no vestibular de 2018, mais uma opção para quem deseja cursar medicina.

O conselho universitário da instituição aprovou nesta terça-feira (04), a criação de um novo curso, que será vinculado à Faculdade de Odontologia de Bauru. Serão oferecidas 60 vagas — 42 pela Fuvest e 18 pelo SiSu.

A proposta é aumentar gradativamente o número de vagas no curso oferecido em Bauru, com 80 vagas em 2020 e 100 vagas a partir de 2021.

Em 2017, o 24.400 disputaram as 350 vagas das faculdades de medicina em São Paulo e em Ribeirão Preto. Ambos foram os cursos mais disputados do vestibular do ano passado, com 63,04 e 75,58 candidatos por vaga, respectivamente.