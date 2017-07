Unicamp ultrapassa USP e fica em primeiro em ranking de educação

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) superou a Universidade de São Paulo (USP) e se tornou a melhor da América Latina, segundo o ranking internacional Times Higher Education, que busca calcular quais são as melhores universidades do mundo.

Em 2016, as posições estavam invertidas, com a USP ainda em primeiro lugar. Mas no cálculo deste ano, a Unicamp teve maior influência nas pesquisas e na relação produtiva com a indústria.

Confira abaixo as 10 primeiras colocadas na América Latina:

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – Brasil Universidade de São Paulo (USP) – Brasil Pontifícia Universidade Católica do Chile – Chile Universidade do Chile – Chile Universidade dos Andes – Colômbia Instituto de Tecnologia e Ensino Superior de Monterrey México Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – Brasil Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Brasil Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) – Brasil Universidade Nacional Autônoma do México – México

Embora o Brasil ainda domine a lista entre as universidades latino-americanas mais bem colocadas no rankings — 32 posições de 81 —, mais de 20 perderam posições.