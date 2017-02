Unesp e Unicamp divulgam lista de convocados na primeira chamada

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgaram na manhã desta segunda-feira a primeira chamada de convocados para matrícula dos vestibulares 2017. Nas duas instituições, os aprovados devem efetuar uma matrícula virtual para seguir com a vaga.

Unesp

A lista de convocados para a primeira chamada da Unesp inclui apenas os candidatos que demostraram interesse na vaga após a divulgação dos resultados. Os aprovados devem fazer a matrícula virtual em 13 e 14 de fevereiro. A segunda e a terceira chamadas serão divulgadas em 16 e 21 deste mês, respectivamente, e, assim como a primeira, só levarão em consideração os nomes de quem demonstrou interesse na vaga. Instruções para a realização da matrícula virtual e para as próximas etapas podem ser acessadas no portal da Vunesp.

Em 2017, o Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) determinou que um mínimo de 45% das vagas de cada curso seriam destinadas a alunos que tenham feito todo o Ensino Médio em escolas públicas. Com isso, a proporção desses alunos deve aumentar entre os aprovados no vestibular da Unesp.

Unicamp

Os candidatos ao vestibular da Unicamp podem conferir sua aprovação no portal da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest). Se convocado, o estudante deve efetuar uma matrícula online, também no site da Comissão, entre as 8h de terça-feira e as 18h de quarta-feira desta semana.

A Comvest informa que, a menos que o candidato não tenha sido aprovado na sua primeira opção de curso e esteja aguardando a segunda chamada, não realizar a matrícula virtual excluirá completamente o participante do vestibular.

Depois de efetuar a matrícula pela internet, os candidatos devem fazer a matrícula presencial em 21 de fevereiro para garantir a vaga na universidade. A confirmação da matrícula, última etapa do processo, deve ser feita em 2 de março também presencialmente na unidade em que a opção de curso é ministrada, das 9h às 16h, no caso de estudantes do período diurno, ou das 18h às 21h, para estudantes do período noturno.

A segunda chamada será divulgada nesta sexta-feira, enquanto a terceira estará disponível em 21 deste mês. Haverá, no máximo, um total de 11 chamadas para os cursos deste ano. O calendário completo está disponível no site da Comvest.