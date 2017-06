Sisu: MEC divulga resultado do segundo semestre de 2017

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre de 2017 foi divulgado na manhã desta segunda-feira pelo Ministério da Educação (MEC). Os candidatos podem consultar o boletim individual no site do Sisu e também verificar a lista de convocados. As matrículas serão feitas entre 9 e 13 de junho.

Nesta segunda-feira também são abertas as inscrições para a lista de espera, da qual podem participar aqueles que não foram convocados para esta edição. As inscrições ficam abertas até 19 de junho e a convocação dos selecionados desta etapa acontece a partr de 26 de junho.

Neste processo seletivo foram ofertadas 51.913 vagas em 1.462 cursos de 63 instituições de ensino. Para a inscrição, o candidato precisa do seu número de inscrição e senha cadastrados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Falhas no Sisu

Uma falha na base de dados do Ministério da Educação (MEC) pode ter afetado até 600.000 candidatos que fizeram o Enem e estavam aptos a concorrer às vagas ofertadas pelo Sisu para o segundo semestre deste ano. O problema, segundo o ministério, foi identificado e sanado.