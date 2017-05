Sisu: estudantes têm problemas na inscrição. Saiba como agir

Estudantes que tentam se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estão com dificuldades para acessar o sistema. As inscrições para a edição de meio do ano foram abertas nesta segunda-feira para 51.913 vagas de graduação em 1.462 cursos de 63 instituições públicas de ensino superior.

Segundo relatos dos estudantes nas redes sociais, a falha acontece no momento de inserir o login e a senha:

Já alterei várias vzs e ele continua me xoxando #sisu pic.twitter.com/zxmdsZbeZ5 — Japher Lourenço (@JapherL) May 29, 2017

GENTEEEE, ME AJUDA MEU #SISU TA COISADO, NÃO TO CONSEGUINO, SÓ TEM 40 VAGAS PRO MEU CURSO AINDA BEM QUE NÃO É POR ORDEM DE CHEGADA — Dougs (@douglas_sonny) May 29, 2017

alguém não tá conseguindo fazer a inscrição do sisu???? o meu tá dizendo que senha ou inscrição inválido mas tá certo — dany (@danygoncalves__) May 29, 2017

Aqui de boas surtandoooo por não conseguir me inscrever no #Sisu — Shaky (@FallerS99) May 29, 2017

Quando coloco minha inscrição e minha senha, aparece o nome e as notas de outras pessoas, alguém mais com esse problema? Desesperada #Sisu — Kidrauhl (@Justinbiebs2s) May 29, 2017

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) afirmaram em nota que foi identificado um problema no cadastro das senhas de alguns usuários do Sisu. A orientação é que “esses estudantes que tiveram dificuldades alterem a senha no site do Inep para solucionar o problema”.

É a segunda vez neste ano que o sistema apresenta problemas na inscrição. No primeiro semestre, as falhas também afetaram diversos estudantes por pelo menos três dias.

Sisu

O Sisu seleciona candidatos para cursos de ensino superior com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições para a edição de meio do ano ficam abertas até 1º de junho. Para se inscrever, o candidato precisa apenas de seu número de inscrição e senha cadastrados no Enem 2016.