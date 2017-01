Sisu divulga lista de aprovados

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) disponibilizou nesta segunda-feira a lista de aprovados da primeira edição do processo em 2017. O resultado dos selecionados na chamada regular pode ser conferido em sisu.mec.gov.br/selecionados. As matrículas serão entre 3 e 7 de fevereiro nas 131 instituições de ensino federais e estaduais públicas que participaram do programa.

Lista de espera

Quem não foi chamado e aqueles que foram selecionados para a segunda opção, mesmo tendo feito a matrícula, podem se inscrever na lista de espera até 10 de fevereiro em sisualuno.mec.gov.br. Nela, apenas a primeira opção será considerada. Os resultados dessa segunda lista serão divulgados a partir de 16 de fevereiro pelas próprias instituições.

O Sisu seleciona candidatos para 238.397 vagas de graduação por meio das notas do Enem. As inscrições foram prorrogadas até às 23h59 deste domingo devido a falhas no sistema do programa. Com o exame não foi diferente, quando as notas foram divulgadas, os candidatos também tiveram dificuldade de acessá-las.

Para evitar estes problemas, o Ministério da Educação (MEC), responsável pelo Sisu, adiou em um dia o início das inscrições do Prouni (de 31 de janeiro a 3 de fevereiro) e do Fies (7 a 10 de fevereiro).