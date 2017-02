Sisu: convocação da lista de espera começa nesta quinta-feira

A convocação dos candidatos que estão na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) será feita a partir desta quinta-feira. A segunda chamada será divulgada pelas instituições públicas de ensino que utilizam o Sisu para o acesso ao ensino superior e os candidatos que manifestaram interesse em participar da lista devem acompanhar as informações junto à faculdade escolhida. Essa etapa não envolve mais o Ministério da Educação (MEC).

O Sisu seleciona os estudantes com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao todo, foram oferecidas por meio do sistema 238.397 vagas de graduação em 131 instituições públicas de todo o país, como universidades, institutos de tecnologia e centros tecnológicos. Cada instituição de ensino define o cálculo que utilizará para a seleção e ingresso dos novos alunos. O MEC ainda não divulgou o total de vagas preenchidas. De acordo com a pasta, foram 2.498.261 inscritos no Sisu, e 4.880.047 inscrições, já que quase todos os candidatos fizeram duas opções de curso.

O resultado regular do Sisu foi divulgado em 30 de janeiro.