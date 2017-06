Sisu 2017: Instituições iniciam convocação da lista de espera

Os candidatos que estão na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam a ser convocados nesta segunda-feira para matrícula. A chamada é feita pelas próprias instituições de ensino, sem o intermédio do Ministério da Educação (MEC). Dessa forma, os estudantes devem acompanhar as convocações junto ao centro de ensino no qual tenha manifestado interesse.

A lista de espera foi aberta aos candidatos que não foram selecionados na chamada regular ou que foram aprovados somente para a segunda opção de curso. A participação na lista é restrita à primeira opção de vaga.

Sisu

O Sisu é um programa do MEC que oferece vagas no ensino superior público com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para o segundo semestre de 2017, 935.550 pessoas se inscreveram, mas o total de candidaturas chegou a cerca de 1,8 milhão, já que cada participante pôde fazer até duas opções de curso. Já a oferta de vagas foi de 51.913 no período, em 1.462 cursos de 63 instituições de ensino, que incluem universidades e institutos federais e estaduais.

Para ter se candidatado nesta edição, era preciso ter prestado o Enem de 2016 e não ter tirado zero na redação do exame. Além disso, algumas instituições estabelecem notas mínimas para ingresso em determinados cursos, sendo necessário consultar o processo seletivo de cada centro de ensino.

(Com Agência Brasil)