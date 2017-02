São Paulo cai no ranking de melhores cidades para estudantes

A consultoria britânica de educação superior Quacquarelli Symonds (QS) divulgou nesta terça-feira sua lista anual com as 100 melhores cidades para se estudar – em 2016, o ranking apresentava somente 75 posições. São Paulo caiu seis posições em relação ao ano passado, indo do 63º para o 69º lugar. Pela primeira vez, o Rio de Janeiro aparece na lista, ocupando a 94ª posição. Montreal levou o pódio e desbancou Paris, que estava no topo há quatro anos, desde que o ranking teve início.

A avaliação das cidades levou em conta as seguintes categorias: a posição de suas universidades no QS World University Ranking; diversidade dos estudantes; atratividade; empregabilidade; custos de vida e de estudo e, pela primeira vez, a percepção dos estudantes e recém-formados ao redor do mundo. Para ser analisada, a metrópole deve ter mais de 250.000 habitantes e ter pelo menos duas universidades no mais recente ranking. Neste ano, 125 localidades estavam aptas.

São Paulo decaiu em todos critérios que obteve em 2016, quando entrou pela primeira vez na classificação e foi ultrapassada por seis cidades. Sua maior qualidade foi a taxa de oportunidades de emprego, sendo a 23ª maior dentre as cem analisadas. A capital paulista tem seis universidades ranqueadas – USP, Unifesp, PUC-SP, Universidade Federal de São Carlos, Unicamp e Unesp (as três últimas, mesmo com unidades fora da capital, são contabilizadas). A consultoria destacou a metrópole como um lugar “vibrante e, de certa forma, caótico”. Já o Rio de Janeiro teve a parte esportiva, a natureza, o carnaval e a visibilidade LGBT como destaques positivos. A capital tem quatro instituições no ranking – UFRJ, PUC-RJ, UERJ e Universidade Federal Fluminense (UFF).

As cidades da América Latina que entraram na lista foram Buenos Aires (42ª), Cidade do México (49ª), Monterrey (74ª), Santiago do Chile (62ª), Bogotá (73ª) e Lima (99ª). Os países com mais cidades entre as 25 melhores são Austrália, com quatro, Grã-Bretanha e Canadá, ambas com três.

Confira as 10 melhores colocadas:

1. Montreal (Canadá) zoom_out_map 1 /10 (Pixabay) A multicultural Montreal saltou seis posições e chegou ao topo da lista. Com três universidades no ranking das melhores, ela foi tida como a 5ª melhor experiência para estudantes e a 9ª cidade mais desejada. A região usa o francês como idioma e abriga universidades conceituadas, como a Universidade McGill, a melhor do país.

2. Paris (França) zoom_out_map 2 /10 A capital francesa perdeu o posto, que tinha desde que o ranking começou, em 2014. Ela tem muitas universidades bem posicionadas em rankings internacionais e, embora o custo de vida seja alto, oferece instituições de ensino com mensalidades relativamente baixas.

3. Londres (Grã-Bretanha) zoom_out_map 3 /10 (Isabel Infantes/AFP) A capital inglesa saltou do quinto para o terceiro lugar na lista. Ela tem o maior número de universidades listadas no ranking QS das melhores instituições do mundo – no total, são 19. A metrópole é ainda um dos centros mundiais financeiros, de cultura e criatividade.

4. Seul (Coreia do Sul) zoom_out_map 4 /10 (Chung Sung-Jun/Getty Images/VEJA) Em 2016, Seul estava na 10ª posição. Mas a cidade conseguiu subir no ranking com suas elevadas taxas de emprego entre recém-formados e e 18 instituições de excelência, como a Universidade Nacional Seoul, considerada a 35ª melhor do mundo pela QS.

5. Melbourne (Austrália) zoom_out_map 5 /10 Tida como a segunda melhor cidade em 2016 e 2015, Melborne caiu três posições em 2017. No entanto, ela continua sendo um dos destinos mais procurados pelos estudantes, com muitas oportunidades empregadoras, apesar de ter um dos custos de vida mais elevados do mundo. Melborne a segunda maior cidade da Austrália se destaca por ser o centro cultural do país.

6. Berlim (Alemanha) zoom_out_map 6 /10 (Hannibal/Reuters) A capital alemã sempre esteve entre as melhores colocadas. Além de um rico cenário cultural, Berlim é um importante centro financeiro e acadêmico. Um dos maiores atrativos da cidade é o fato de a graduação ser completamente gratuita, mesmo para estrangeiros.

7. Tóquio (Japão) zoom_out_map 7 /10 A grande e movimentada cidade caiu do terceiro para sétimo lugar. No entanto, é a que mais oferece oportunidades de trabalho. Tóquio abriga diversas universidades de excelência, mas a sua proporção de estudantes entre a população é baixa. Afinal, trata-se de uma das cidades mais populosas do mundo.

8. Boston (Estados Unidos) zoom_out_map 8 /10 (VEJA.com/Getty Images/Getty Images) A cidade americana mais bem posicionada abriga as prestigiadas M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology), considerada a melhor instituição do mundo, e a Universidade de Harvard – a terceira melhor. O centro financeiro, comercial, industrial e universitário subiu do 13º para o 8º lugar.

9. Munique (Alemanha) zoom_out_map 9 /10 (iStock/Getty Images) A terceira maior cidade alemã subiu do 11º para o 9º lugar este ano. A cidade é uma das mais desejadas pelos estudantes, por seus eventos culturais, como a Oktoberfest. Além disso, é a segunda mais barata entre as dez melhores.

10. Vancouver (Canadá) zoom_out_map 10/10 A cidade canadense subiu da 13ª para a 10ª posição. Ela tem duas universidades tidas como umas das melhores do mundo, a Universidade Britânica de Columbia e a Universidade Simon Fraser. O ranking destaca sua natureza de beleza estonteante, suas diversas atividades culturais e sua agitada vida noturna.

Confira a lisa na íntegra.