Questão do Enem tem duas respostas possíveis; entenda

Uma questão do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem duas respostas possíveis, segundo professores do Anglo Vestibulares. É uma pergunta envolvendo o autor português José Saramago.

A pergunta 32 da prova branca (48 na azul, 15 na rosa e 38 na amarela) pedia aos candidatos que analisassem um trecho de “Ensaio sobre a Cegueira”, livro de Saramago que virou filme em 2008. Nele, o autor descreve situações enfrentadas pelos personagens de um país atingido por uma epidemia de cegueira sem se preocupar muito com o uso dos sinais de pontuação de acordo com a norma culta. O estudante deveria, então, assinalar a opção que melhor descrevesse esse uso “incorreto” das vírgulas.

Uma das alternativas, a D, diz que a violação das regras de pontuação “representa uma exceção às regras do sistema de pontuação canônica” e, portanto, está correta. Assim como a alternativa C, segunda qual o uso equivocado dos sinais de pontuação “singulariza o estilo do autor e auxilia na representação do ambiente caótico”.

“O estilo do Saramago é caracterizado pelo uso bastante incomum dos sinais de pontuação mesmo, inclusive por períodos bem longos”, explica o professor Sérgio Paganim, do cursinho Anglo. “E entrecortar as frases com vírgulas dá uma dimensão muito maior do caos que é uma epidemia de cegueira do que se fossem usados pontos finais. Ou seja: essa alternativa está correta.”

Mas, segundo o professor, a alternativa D também está correta por apenas afirmar que a “violação de regras” citada no enunciado é uma exceção às tais regras.

“Aqui é possível entender exceção como aquilo que não se inclui. E esse uso de vírgulas não está incluso no ‘sistema de regras de pontuação canônica’. Portanto é mesmo uma exceção”, explica Paganim. “Considerando isso, é possível que tanto C quanto D estão corretas”.