Prouni divulga resultado da segunda chamada

O Ministério da Educação (MEC) divulgou a segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), no site do programa. Os candidatos pré-selecionados têm até esta sexta-feira, 30 de junho, para apresentar nas instituições de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas no momento da inscrição. Quem não realizar a validação de dados, será desqualificado da seleção. Os estudantes também podem consultar o resultado na central de atendimento (0800-616161) e nas instituições de ensino participantes do programa.

O Prouni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições privadas de todo o país, com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No total, foram ofertadas 147.492 bolsas em 1.076 instituições privadas de educação superior em todo o Brasil para o segundo semestre de 2017. Do total de bolsas, 67.603 são integrais e 79.889, parciais – nas quais o governo federal cobre 50% da mensalidade. Para quem não foi pré-selecionado na segunda chamada, será possível manifestar interesse na lista de espera de 7 a 10 de julho.

Bolsas do Prouni

Podem concorrer a bolsas do Prouni, os estudantes que não tenham diploma de curso superior e tenham alcançado o mínimo de 450 pontos no Enem de 2016, com nota superior a zero na redação; tenham cursado o ensino médio em escola pública ou, na rede particular como bolsista integral, e comprovem renda familiar de até um salário mínimo e meio para o benefício integral e de até três salários mínimos para o parcial. Também podem participar pessoas com deficiência e professores da rede pública que integrem o quadro permanente da instituição de ensino.