Os cursos mais concorridos nas melhores públicas do Brasil

A tradição ainda fala mais alto na escolha da carreira. Atualmente, direito é a graduação mais popular no Brasil, segundo o Ranking Universitário Folha (RUF) e medicina ainda é a mais concorrida, especialmente nas universidades federais e estaduais. Nessa escolha também pesam a alta empregabilidade e a alta média salarial da carreira.

Entre as dez instituições públicas consideradas as melhores do Brasil (de acordo com a mais recente avaliação do RUF), nove têm o curso de medicina como o mais difícil de ingressar. O da Unesp é o mais disputado, com 266,2 candidatos por vaga na última seleção. Um pouco mais fácil – mas não muito – é conseguir ser aprovado na Universidade Federal do Paraná.

1. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Curso: Medicina

Candidato/ vaga: 117,97

2. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Curso: Medicina

Candidato/ vaga: 221

3. Universidade de São Paulo (USP)

Curso: Medicina – Ribeirão Preto

Candidato/ vaga: 75,58

4. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Curso: Publicidade & Propaganda

Candidato/ vaga: 58,7

5. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Curso: Medicina

Candidato/ vaga: 74,26

6. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Curso: Medicina

Candidato/ vaga: 215,46

7. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)

Curso: Medicina – Botucatu

Candidato/ vaga: 266,2

8. Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Curso: Medicina

Candidato/ vaga: 56,54

9. Universidade de Brasília (UNB)

Curso: Medicina

Candidato/vaga: 239,05

10. Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Curso: Medicina

Candidato/vaga: 117,65

Dados recentes

Os dados são os mais recentes disponibilizados pelas instituições (2016/2017) e excluem cursos que exigem habilidades específicas, como música e artes visuais.

Quando a instituição que utiliza o Enem/ Sisu – Sistema de Seleção Unificada não consolidou os números de todas as modalidades de inscrição – ampla concorrência, cotas e ação afirmativa –, foi utilizada a relação candidato-vaga em ampla concorrência, 1ª opção.