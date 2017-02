MEC atrasa resultado do Prouni; não há previsão para sair

O resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), previsto para sair nesta segunda-feira, ainda não está disponível no site do programa. A assessoria do Ministério da Educação (MEC), responsável pelo Prouni, comunicou ao site de VEJA que a lista de aprovados não tem horário previsto para ser liberada, mas que sairá ainda hoje.

O Prouni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições privadas de todo o país, com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No total, foram ofertadas 214.110 bolsas e, até as 14h do último dia de inscrição, o ProUni registrou 1.380.026 inscritos e 2.666.825 inscrições – uma vez que os candidatos podem fazer até duas opções de curso.

Os candidatos pré-selecionados têm até o próximo dia 13 para apresentar à instituição de ensino documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, a reprovação do aluno.

A segunda chamada está previsto para 20 de fevereiro. Os estudantes que não forem selecionados nessa etapa ainda terão a chance de participar da lista de espera, que deve ser divulgada nos dias 7 e 8 de março.

A demora na divulgação da primeira lista levou o Prouni aos trending topics do Twitter no Brasil. Diversos usuários reclamaram da espera:

Já saiu o resultado // Não da pra ver o resultado #Prouni pic.twitter.com/f8Mu0d1Su5 — Insuportável (@sillvioferreira) February 6, 2017

Daqui a pouco libera as inscrições pro enem 2017 mas o #prouni nada… — Victor Marconato (@vjozev) February 6, 2017

A plataforma do #Prouni e movido a lenha…. Queee demoraaaaa. — Geise Toniolli (@GToniolli) February 6, 2017

"Aguarde o resultado da 1ª chamada." tô nessa desde às 8h da manhã #prouni — deb (@dehhpinheiro) February 6, 2017

Bolsas do Prouni

Do total de bolsas ofertadas, 103.719 são integrais e 110.391 parciais – nas quais o governo federal cobre 50% da mensalidade. Podem concorrer os estudantes que não tenham diploma de curso superior e tenham alcançado o mínimo de 450 pontos no Enem; tenham cursado o ensino médio em escola pública ou, na rede particular como bolsista integral, e comprovem renda familiar de até um salário mínimo e meio para o benefício integral e de até três salários mínimos para o parcial. Também podem participar pessoas com deficiência e professores da rede pública que integrem o quadro permanente da instituição de ensino.