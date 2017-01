MEC adia prazo de inscrições do Sisu

Devido a falhas no sistema, o Ministério da Educação (MEC) decidiu prorrogar o prazo das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), em 48 horas, ou seja, até o próximo domingo, às 23h59. Segundo a assessoria da pasta, a divulgação do resultado está mantida para segunda-feira.

Muitos candidatos, especialmente os estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na segunda aplicação, não conseguiram se inscrever no sistema do Sisu, aberto nesta terça-feira.

O Sisu seleciona candidatos para 238.397 vagas de graduação, em 131 instituições de ensino federais e estaduais públicas, por meio das notas do Enem. Em 18 de janeiro, quando as notas do exame foram divulgadas, esses candidatos também tiveram dificuldade de acessá-las.

Nas redes sociais, e especialmente na página oficial do Ministério da Educação (MEC), os estudantes relataram que quando tentam logar no site do programa, são informados que seu número de inscrição ou senha estão incorretos. Além disso, muitos alegaram que as opções de cursos não aparecem na hora da inscrição.

Em caso de problemas e queixas, o MEC informa que os interessados devem entrar em contato com o Ministério e com o Inep por meio do número 0800 616161 ou pela ouvidoria do MEC.

Problemas no MEC

Para evitar as falhas do Enem e Sisu, o MEC adiou em um dia o início das inscrições do Prouni (de 31 de janeiro a 3 de fevereiro) e do Fies (7 a 10 de fevereiro).