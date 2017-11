Inep divulga gabarito oficial do Enem 2017

O Instituto Nacional de de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta terça-feira, o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. No site da instituição, é possível acessar as respostas correspondentes a cada modelo de prova. Arquivos PDF com as questões também estão disponíveis. As notas devem ser divulgadas em 19 de janeiro.



O exame foi aplicado em dois finais de semana. No primeiro dia de prova, que foi realizado no primeiro domingo do mês (5), os alunos tiveram de responder às questões de linguagens e ciências humanas e fazer a redação. Já no segundo dia, que foi domingo passado (12), os candidatos fizeram as questões de matemática e ciências da natureza (química, física e biologia).

O resultado do Enem pode ser usado em processos seletivos para vagas no ensino público superior, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas de estudo em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e para obter financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Para alunos que foram prejudicados na primeira aplicação e para pessoas privadas de liberdade (PPL), uma segunda aplicação do exame será feira nos dias 12 e 13 de dezembro. De acordo com o Inep, um total de 3.581 alunos terão de refazer as provas por problemas na aplicação regular, como, por exemplo, em locais de prova em que houve corte no abastecimento de energia.

Primeiro dia

Gabarito azul

Gabarito amarelo

Gabarito branco

Gabarito rosa

Gabarito laranja (Braile e ledor)

Gabarito verde (Libras)

Segundo dia

Gabarito amarelo

Gabarito cinza

Gabarito azul

Gabarito rosa

Gabarito laranja (Braile e ledor)

Gabarito verde (Libras)