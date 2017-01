Fuvest: pergunta sobre o livro Vidas Secas dificultou a prova

No primeiro dia de provas da segunda fase da Fuvest, que aconteceu neste domingo, dia 8, as quatro últimas questões eram as de literatura e tinham como base as obras que constam da lista obrigatória de leitura para o vestibular. A mais complicada tratou do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, de acordo com Eduardo Calbucci, supervisor de língua portuguesa do Anglo Vestibulares, em São Paulo.

“O aluno que leu apenas um resumo não conseguiria respondê-la. É uma questão que exige conhecimento sobre a obra e um domínio mínimo sobre o livro”, explicou Calbucci ao site de VEJA.

A questão inclui um parágrafo do livro – tirado da parte “Festa” – que narra a ida da família de sertanejos a uma festividade na cidade e pede que o candidato situe a cena no contexto da obra e explique o que ela mostra a respeito da socialização da família. O segundo item da mesma questão pede que se diferencie o tom narrativo específico do trecho daquele usado com maior ênfase no livro. Portanto, o aluno precisaria ler a obra inteira para saber qual é a característica dominante na narrativa de Vidas Secas.

Para Calbucci, a pergunta sobre O Cortiço, por exemplo, de Aluísio Azevedo, não exigiu o mesmo rigor dos candidatos. “A questão foi genérica, sobre o estilo literário, e o aluno não precisava ter lido a obra para conseguir responder a pergunta corretamente”, disse.

Mais de 20 000 candidatos realizaram a prova em 37 postos na região metropolitana de São Paulo e no interior do estado. O resultado será divulgado no dia 2 de fevereiro.