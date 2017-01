Fuvest abre 2ª fase com questão de dupla interpretação

A segunda fase da Fuvest, com mais de 20 000 candidatos, começou neste domingo, dia 8, com as provas de português e redação. Na avaliação da língua portuguesa, dez questões dissertativas, com dois itens em cada uma, exigiram conhecimento dos candidatos nos formatos de literatura, jornalístico, científico e tira satírica.

Uma das perguntas mais difíceis tratava de uma tira do cartunista Laerte, publicada no jornal Folha de S. Paulo, em que o personagem ilustrado reclama sobre a dificuldade de escrever uma carta nos dias de hoje, por causa da internet e das redes sociais. Por fim, ele conclui: “o mais difícil não é escrever em si, é escrever uma coisa enquanto falo outra”.

No primeiro item, o candidato teve que responder se a dificuldade é exclusiva da redação de cartas ou se o mesmo acontece nos romances e contos. De acordo com Eduardo Calbucci, supervisor de língua portuguesa do Anglo Vestibulares, os candidatos poderiam ir tanto pelo sim quanto pelo não. “Pode-se argumentar que é impossível escrever da mesma maneira como a língua falada, ou desenvolver o raciocínio pelas obras literárias que querem imitar a fala”, explicou Calbucci ao site de VEJA.

Já no tópico “b” da mesma questão, a pergunta usa o termo “inteiramente” para indagar se as falas da tira de Laerte são exclusivas da modalidade escrita do português. Da mesma maneira como no caso anterior, o candidato pode defender que sim (o cartunista manteve as características da escrita) ou que não (há traços que se assemelham mais à língua falada).

Assim como na tira escolhida para ilustrar a questão, a fronteira entre a fala e a escrita é cada vez mais tênue com as redes sociais. Essa mesma dualidade poderia ser desenvolvida pelos candidatos nas respostas, levando a banca avaliadora a aceitar tanto um posicionamento quanto o outro.

As dez questões de interpretação de texto, gramática e literatura valem, somadas, 50 pontos; e a redação, outros 50.

