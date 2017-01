Fuvest 2017: Drummond ilustrou questão mais fácil da prova

Realizada neste domingo, dia 8, a segunda fase da Fuvest, com mais de 20 000 candidatos, começou com as provas de português e redação. Foram dez questões dissertativas, sendo que cada uma tinha dois itens, sendo 20 tópicos no total.

Entre elas, aquela que foi considerada a mais fácil até agora teve uma citação de Carlos Drummond de Andrade como texto a ser trabalhado pelos candidatos:

“É menor pecado elogiar um mau livro, sem lê-lo, do que depois de o haver lido. Por isso, agradeço imediatamente depois de receber o volume.”

O vestibulando precisava explicar por que o autor agradece “imediatamente depois de receber o volume” e, depois, reescrever o trecho com substituições indicadas no texto da questão proposta.

“Além de ser uma interpretação de texto de nível básico, a própria Fuvest indicou quais termos queria que o candidato usasse, então não há muita necessidade para teorias”, explicou Eduardo Calbucci, supervisor de língua portuguesa do Anglo Vestibulares.