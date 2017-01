Fuvest 2017: a questão de matemática que assustou os alunos

Vestibulandos passaram nesta terça-feira pelo último dia de provas para a segunda fase da Fuvest, vestibular que dá vaga para Universidade de São Paulo (USP). De acordo com Paulo Moraes, diretor de ensino do Anglo Vestibulares, as questões referentes a matérias de exatas, como matemática e física, foram as grandes “vilãs” da prova. Mas nenhuma questão parece ter assustado tanto os alunos quanto a de número 2 da prova de matemática.

“É uma questão assustadora, principalmente pelo tamanho da resolução. Os alunos já não estão muito acostumados a resolver problemas de álgebra, e quando se deparam com questões como essa, costumam achar que suas respostas estão erradas”, disse o professor de matemática do Anglo, Thiago Dutra.

Segundo Dutra, a questão ainda apresentava uma dificuldade a mais para os candidatos pois exigia a leitura atenta de toda a questão. O motivo? A resposta viria muito mais fácil (e rápido) se o aluno começasse a resolução pelo item “c”. “Se ele começasse pelo final, veria que o item traz uma situação geral, enquanto os itens ‘a’ e ‘b’ são situações particulares, em que os resultados são obtidos rapidamente após a resolução do item ‘c’. A questão exige um nível de concentração maior do candidato pois a maneira de chegar à resposta não é óbvia. É uma questão para o estudante que já prestou Fuvest.”

O professor explica como realizar o “temido” cálculo. “O item ‘c’, que é o mais difícil, necessita que o aluno faça uma modelagem algébrica do problema. O aluno deve supor um ângulo de uma medida qualquer e criar uma função que relaciona o comprimento de uma linha com a medida do ângulo dado. A partir do resultado da situação geral, nos itens ‘a’ e ‘b’, a ideia é substituir o valor do ângulo já dado, na função estabelecida no item ‘c’, obtendo as coordenadas do ponto pedido”.

Confira as três (!) folhas de resolução dos professores do Anglo Vestibulares:

Provas

No primeiro dia de provas, os estudantes responderam questões sobre português, literatura e fizeram a redação. Na última segunda-feira os candidatos realizaram as provas de história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês. Nesta terça, os estudantes realizaram a prova de conhecimentos específicos, de acordo com a carreira escolhida no momento da inscrição. Para os candidatos de artes cênicas e curso superior do audiovisual, o vestibular continuará com as provas de habilidades específicas entre os dias 11 e 13 de janeiro.

Os 20.741 candidatos convocados para a etapa final do vestibular disputarão 8.734 vagas na USP e 120 na Santa Casa de São Paulo. A primeira chamada da Fuvest 2017 será divulgada em 2 de fevereiro.