Fies 2017: inscrições começam nesta terça-feira

O processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre de 2017 começa nesta terça-feira e se estende até 10 de fevereiro, esta sexta. O programa do Ministério da Educação (MEC) financia cursos de graduação em instituições privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Nesta edição, serão ofertadas 150.000 novas vagas.

O ministro da Educação, Mendonça Filho, informou em coletiva nesta segunda-feira que, em 2017, o teto pago pelo MEC, passa de 42.000 reais por semestre, para 30.000 reais. Ou seja, o pagamento mensal passa de, no máximo, 8.400 para 5.000 reais nos novos contratos. Maiores mudanças na estrutura do programa serão anunciadas em março.

Para se candidatar, o estudante deve comprovar renda bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa da família, ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010 e obtido uma nota mínima de 450 pontos nas provas do exame, além de ter nota superior a zero na redação.

Os candidatos podem se inscrever em um único curso e turno entre aqueles com vagas ofertadas. No entanto, é possível alterar sua opção de vaga durante o período de inscrição. Os estudantes serão classificados de acordo com as notas no Enem na edição em que tiver obtido a maior média.

A contratação do financiamento estudantil está condicionada àqueles regularmente matriculados em instituições de ensino não gratuitas cadastradas no programa. Porém, os interessados podem se inscrever antes de estarem matriculados.

Quem é bolsista parcial do Programa Universidade para Todos (Prouni) também pode usar o Fies para custear os outros 50% da mensalidade, sem a necessidade de apresentação de fiador na contratação do financiamento.

Aditamento do Fies

Quem já tem acesso ao financiamento, deve fazer o aditamento do contrato para o segundo semestre até o dia 30 de abril, no site do programa. Atualmente, o Fies atende 1,5 milhão de estudantes.