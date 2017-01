Enem: Notas serão divulgadas nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira serão divulgadas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), um dia antes do que estava previsto inicialmente. O boletim individual do candidato poderá ser acessado através do site do Enem. Nele serão elencadas as notas das cinco provas: Redação; Matemática e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Quem prestou o exame como “treineiro” deve esperar mais 60 dias para acessar o resultado.

O exame

Em 2016, foram mais de 9,2 milhões de inscritos, 9,42% a mais que em 2015. No entanto, apenas 8,3 milhões realizaram o exame. O gabarito desta edição está disponível no site do Enem.

As notas podem ser usadas para ingressar no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no ensino superior privado pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para obter financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Consulta Pública

Na quarta-feira será também lançada uma consulta pública para debater as eventuais mudanças do Enem. A intenção do ministério é adequar o Enem à reforma do ensino médio, em discussão no Congresso Nacional. Uma das possibilidades é que treineiros (estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e fazem a prova só para testar seus conhecimentos) sejam proibidos de fazer o exame – para eles passaria a ser aplicado um simulado, sempre no mês de julho. Outra, é de que a obtenção de certificação do ensino médio não seja mais possível através do exame.

Enem no vestibular

As instituições públicas que adotam o Sisu para o preenchimento de vagas em cursos de graduação terão, a partir deste ano, mais flexibilidade na utilização das notas do Enem. Agora, cada instituição pode ampliar as opções de peso e de notas mínimas estabelecidas. Ou seja, elas podem exigir dos candidatos, para cada curso e turno ofertado, uma média mínima referente a todas as provas do Enem ou continuar a indicar uma nota mínima para cada uma das provas. Uma terceira opção é um combinado entre essas duas possibilidades, ao usar a nota mínima por prova e também a média obtida com a soma dessas notas.