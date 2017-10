Educador Nota 10: prêmio vai eleger o melhor professor brasileiro

Educar com excelência garantiu a dez professores brasileiros o título de Educador Nota 10, prêmio promovido pelas fundações Victor Civita e Roberto Marinho. Graças a projetos que engrandeceram não apenas o conhecimento de seus alunos, mas de toda a comunidade, um deles vai ter a chance de se tornar o Educador do Ano em cerimônia que será realizada em São Paulo no próximo dia 30.

Muito diferentes, os trabalhos dos professores trazem como característica comum o esforço em promover mudanças, seja no método de ensino, na forma de envolver os alunos ou na organização do ambiente escolar. Confira quem são os selecionados no maior e mais importante prêmio da educação básica brasileira.

Para saber mais sobre os projetos, clique no nome do educador: