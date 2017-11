É mais barato fazer faculdade em Portugal ou no Brasil?

Desde 2014, quando o governo brasileiro começou a firmar convênios com instituições de ensino superior de Portugal para que o Enem passasse a ser aproveitado como modalidade de ingresso em cursos de graduação por lá, escolas como a Universidade de Lisboa, de Coimbra e demais regiões do país têm recebido um grande fluxo de estudantes brasileiros.

Atualmente, a Universidade de Lisboa, a maior do país, tem 1.500 brasileiros como alunos regulares, além de cerca de 243 intercambistas. Na Universidade do Porto, foram 1.631 em 2017, o que corresponde a 40% dos estudantes internacionais da instituição.

Apesar de serem públicas, as universidades portuguesas cobram anuidades (e, por vezes, taxas de matrículas). VEJA comparou esses valores das anuidades de 2018, somadas às demais taxas cobradas, para saber se cursar faculdade em Portugal vale mais a pena financeiramente do que no Brasil.

Direito

Fundação Getúlio Vargas – FGV Rio

R$ 59.472,00

Universidade de Coimbra

R$ 26.914,08

Psicologia

Universidade Presbiteriana Mackenzie

R$ 28.128,00

Universidade de Lisboa

R$ 19.414,68

Engenharia civil

Universidade Presbiteriana Mackenzie

R$ 30.156,00

Universidade do Algarve

R$ 13.418,97

Economia

Fundação Getúlio Vargas – FGV/ EESP

R$ 45.456,00

Universidade do Algarve

R$ 7.708,77

Administração de Empresas

Fundação Getúlio Vargas – FGV/ EAESP

R$ 49.200,00

Universidade de Lisboa

R$ 17.511,28

Relações Internacionais

Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP

R$ 41.856,00

Universidade de Lisboa

R$ 13.704,48

Odontologia

Universidade da Cidade de São Paulo (Unicid)

R$ 26.085,12

Universidade do Porto

R$ 22.840,80

Medicina

Universidade de Franca (Unifram)

R$ 86.601,48

Universidade do Porto

R$ 22.840,80

Custo de vida estudantil

Viver em cidades como Lisboa e Porto, as duas maiores de Portugal, costuma ser mais caro do que em outras cidades estudantis, como Coimbra, ou na região do Algarve.

Segundo as universidades consultadas, no Porto, os gastos mensais com moradia, transporte e alimentação variam de R$ 1.250 a R$ 2.500. Na capital, o custo fica entre R$ 1.800 e R$ 3.700.