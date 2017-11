As 50 escolas com os melhores resultados no Enem

Um levantamento inédito publicado na revista VEJA desta semana mapeou quem são e em quais escolas estão os alunos que costumam figurar no topo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – uma turma seleta de crânios que figura entre o 1% das notas mais altas da prova.

A pesquisa foi feita pelo IDados, instituto de análises estatísticas que acompanha o sistema de ensino brasileiro, com base nos resultados da prova de 2015. O estudo mostra que as vagas mais cobiçadas do ensino superior vão para os jovens de maior poder aquisitivo, vindos de escolas localizadas em menos de 10% das cidades brasileiras.

Mais concentrado ainda é o universo de escolas de onde saem os melhores alunos do Brasil. Um em cada 4 estudantes que estavam no topo vieram de apenas 50 colégios, o que equivale a apenas 0,1% do universo total de instituições de Ensino Médio do país. Confira o ranking: