As 10 questões mais fáceis do Enem. Você saberia respondê-las?

O primeiro Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) foi realizado em 1998. Ao longo de quase duas décadas, um perfil de prova foi se definindo e características comuns foram notadas, o que hoje faz professores e alunos se referirem a certos temas e questões como “a cara do Enem”.

A recuperação de ecossistemas degradados é, por exemplo, assunto recorrente da seção de Ciências da Natureza do exame. Em Ciências Humanas, há uma ênfase em urbanização. Em Linguagens e Códigos, questões de interpretação de texto e metalinguagem costumam sempre aparecer. E em Matemática, assim como nas demais áreas, o uso de imagens para estabelecer relação com informações é bem comum. “As questões mais fáceis geralmente envolvem conteúdos bastante trabalhados em aula, com ocorrência relativamente alta em vestibulares”, comenta Felipe Ribeiro, professor do sistema de ensino COC by Pearson.

A pedido de VEJA, professores de cursinhos indicaram as questões que consideraram mais fáceis de cada área de conhecimento na última edição do Enem. Você saberia respondê-las?

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

A questão que pede uma análise do tom do texto “De domingo”, de Luis Fernando Verissimo, foi considerada fácil pelo professor Péricles Polegatto, do sistema de ensino COC by Pearson.

Resposta correta: B

O professor Nelson Dutra, coordenador-geral de Português do Curso e Colégio Objetivo, indica a pergunta intitulada “Adoçante” como uma das mais simples: “No texto, que era apenas o rótulo, havia a discriminação dos elementos da fórmula, e o estudante tinha uma alternativa plausível, as demais opções eram bem inviáveis pelo absurdo da afirmação”.

Resposta correta: A

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

“Em questões mais tradicionais, é fácil perceber uma relação direta do conteúdo específico com a alternativa correta, o que acaba não exigindo um conhecimento aprofundado”, opina o professor Felipe Ribeiro, do COC by Pearson. Como exemplo, ele cita a pergunta abaixo.

Resposta correta: B

Para o professor Antônio Mário Salles, coordenador-geral de Química do Curso e Colégio Objetivo, a questão abaixo ficou fácil, pois bastava fazer interpretação de gráfico.

Resposta correta: E

Conceitos básicos de biologia, como cadeia alimentar, citologia, circulação sanguínea, circulação de seiva mineral nos vegetais, são considerados os mais tranquilos de acertar pelo professor Luiz Carlos Bellinello, coordenador-geral de Biologia do Curso e Colégio Objetivo. Ele deu este exemplo:

Resposta correta: C

Matemática e suas Tecnologias

Para Alexandre Borges, coordenador de matemática do Grupo Etapa, a maior dificuldade da questão abaixo é interpretar a representação de números naturais em sistema decimal – que são usados cotidianamente.

“Esse tipo de questão é recorrente nos exames do Enem e há uma tendência de continuar sendo cobrada. É o tipo de questão que prejudica muito a nota do candidato que a erra”, opina ele.

Resposta correta: D

Segundo o professor Rodrigo Zell, do COC, a questão abaixo pode ser considerada a mais fácil de 2016 porque não exigia grandes conhecimentos de teorias mais elaboradas ou fórmulas complexas. “O aluno precisava apenas, com muita calma, planificar a situação para duas dimensões, observando que as pernas da cadeira irão assumir a posição vertical e que existe uma travessa horizontal unindo cada par de pernas.”

Resposta correta: C

Ciências Humanas e suas Tecnologias

“A questão abaixo parecia depender de análises técnicas, com a citação de uma propaganda e um trecho de notícia, mas, no entanto, exigia apenas leitura”, observa o professor Diego Escanhuela, do COC.

Resposta correta: D

Coordenador-geral de História do Curso e Colégio Objetivo, o professor Daily de Matos Oliveira lista como fáceis perguntas de conhecimento factual ou sobre assuntos muito pedidos nas edições anteriores do Enem, como o exemplo abaixo.

Resposta correta: B

A professora Vera Lúcia da Costa Antunes, coordenadora-geral de Geografia do Curso e Colégio Objetivo, classificou a questão abaixo, sobre o problema da destruição do cerrado, como simples e amplamente estudada.

Resposta correta: E