As 10 questões mais difíceis do Enem. Você saberia respondê-las?

As questões mais comentadas nas horas e dias seguintes às provas do Enem são sempre as mais complexas – ou aquelas que tinham “pegadinhas”. “As questões mais difíceis costumam trazer uma problematização que geralmente não é diretamente acessível ao estudante, motivo pelo qual ele deve desenvolver um raciocínio interpretativo”, acredita o professor Felipe Ribeiro, do sistema de ensino COC by Pearson. E isso vale também para questões que abrangem conhecimento em matemática ou física, por exemplo, e não envolvem, necessariamente, cálculos.

A pedido de VEJA, professores de cursinhos indicaram as questões que consideraram mais difíceis ou confusas de cada área de conhecimento na última edição do Enem. Você saberia respondê-las?

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

A questão que falava da instalação “A Origem da Obra de Arte”, de Marilá Dardot, dá margem a interpretações diversas e mais de uma alternativa poderia ser vista como correta, na opinião do professor Péricles Polegatto, do COC by Pearson.

Resposta correta: B

O professor Nelson Dutra, coordenador-geral de português do Curso e Colégio Objetivo, aponta um a questão extraída do conto “Retábulo de Santa Joana Carolina”, de autoria de Osman Lins, como complicada. “O aluno deveria perceber que os vocábulos, dispostos ao longo do discurso, referiam-se não só à tessitura de um tecido como também à composição do texto.”

Resposta correta: A

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

A questão em que o estudante deveria analisar os pontos de derretimento da manteiga é exemplo de pergunta onde há necessidade de interpretação, não de cálculo. “Nesse tipo de situação, é preciso ter muita atenção com distrações”, alerta Felipe Ribeiro, do COC by Pearson.

Resposta correta: A

Uma questão como esta abaixo, que reúne vários temas – no caso, equilíbrio iônico, chuva ácida, caráter ácido-básico e força do eletrólito — é tida como complexa pelo professor Antônio Mário Salles, coordenador-geral de química do Objetivo.

Resposta correta: D

Matemática e suas Tecnologias

Segundo Alexandre Borges, coordenador de matemática do Grupo Etapa, a questão abaixo aborda um tipo de gráfico que não é usual para a maioria das pessoas, juntamente com o cálculo do índice de Gini, também pouco explorado nos exames vestibulares.

Resposta correta: A

Para o professor Rodrigo Zell, do COC, a questão abaixo foi, sem dúvida, a mais trabalhosa de 2016. “Esta questão, a respeito do resfriamento de uma liga metálica, exigiu conhecimentos profundos de progressões e técnicas de resolução de equações logarítmicas. São assuntos em que os alunos geralmente enfrentam certa dificuldade e foram pouco abordadas pelo Enem em edições anteriores”, analisa ele.

Resposta correta: D

O supervisor de matemática do Anglo, Roberto Cardoso, apresenta o exemplo abaixo como questão de alto grau de dificuldade para a maioria dos candidatos.

Resposta correta: E

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Apesar de tratar de um tema “previsto”, o café no Brasil, a questão abaixo citava um texto e uma imagem em grafias antigas, exigindo alta capacidade de interpretação. “Os alunos poderiam marcar a alternativa que colocava no centro da análise a visão dos franceses; no entanto, o que se perguntava ali era sobre a economia do Brasil”, comenta o professor Diego Escanhuela, do COC. Para ele, o acerto dependia de conhecimentos históricos e exigia concentração na análise dos textos.

Resposta correta: D

Para a professora Vera Lúcia da Costa Antunes, coordenadora-geral de Geografia do Curso e Colégio Objetivo, a questão que abordava movimento pendular era complexa porque muitos candidatos não tinham a noção correta do conceito expresso.

Resposta correta: B

O professor Daily de Matos Oliveira, coordenador-geral de História do Objetivo, chama a atenção para a necessidade de uma interpretação de texto na questão abaixo e, acima de tudo, de uma correta relação com as baianas, vendedores de acarajé, que pode não ter sido automática para muitos.

Resposta correta: C